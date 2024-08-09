Океан Эльзы и украинские артисты подарили новое звучание хиту "Той день" — премьера

9 августа известная украинская рок-группа "Океан Эльзы" удивила своих фанатов неожиданной премьерой вместе с другими украинскими музыкантами — YAKTAK, KOLA, SHUMEI и Jerry Heil.
Главные тезисы
- Песня "Той день" получила новое звучание и значение после 24 лет с момента ее релиза.
- Артисты поют о долгожданном Дне победы Украины над российскими захватчиками.
- Коллаборация “Океана Эльзы” с другими талантливыми украинскими музыкантами вызвала большой восторг среди поклонников.
"Той день". Что важно знать о новом значении песни
Довольно долго группа намекала на коллаборацию с другими артистами, однако до последнего сохраняла интригу и не раскрывала их имена.
Это новая версия песни "Той день" в совместном исполнении с четырьмя молодыми, наиболее популярными украинскими музыкантами — KOLA, Jerry Heil, YAKTAK, SHUMEI.
Следует обратить внимание на то, что спустя 24 года после релиза на культовом альбоме “Янанебібув”, песня получила новое звучание, эмоцию и, самое главное, новое значение.
Кроме того, указано, что 12 октября "Океану Эльзы" исполняется 30 лет.
Этот особый день группа призывает провести вместе с ними на концертах, которые пройдут в столичном Дворце спорта.
Как пользователи сети отреагировали на новую версию песни "Той день"
Спасибо за старую любимую песню, которая возродилась в наши тяжелые дни снова!!! Слава Украине!
Когда кончится война, если доживу, обниму родных и включу это. Спасибо.
Спасибо! Я хочу дожить до этого дня.... моя мечта....мое желание...моя надежда.... Наша ПОБЕДА!!!
Это самое лучшее, что приходилось слышать за последнее время. В самое сердце и до мурашек! Спасибо.
Консервативно чувствую сердцем, что оригинал роднее. Однако коллаборация фантастическая. Чувствуется, как усердно каждый отнесся к этой легендарной песне. Спасибо всей команде!!!
Когда гений объединяет талантливую молодежь, это обречено стать шедевром! В самое сердце! Браво!
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