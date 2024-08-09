Океан Эльзы и украинские артисты подарили новое звучание хиту "Той день" — премьера

9 августа известная украинская рок-группа "Океан Эльзы" удивила своих фанатов неожиданной премьерой вместе с другими украинскими музыкантами — YAKTAK, KOLA, SHUMEI и Jerry Heil.

"Той день". Что важно знать о новом значении песни

Довольно долго группа намекала на коллаборацию с другими артистами, однако до последнего сохраняла интригу и не раскрывала их имена.

Это новая версия песни "Той день" в совместном исполнении с четырьмя молодыми, наиболее популярными украинскими музыкантами — KOLA, Jerry Heil, YAKTAK, SHUMEI.

Следует обратить внимание на то, что спустя 24 года после релиза на культовом альбоме “Янанебібув”, песня получила новое звучание, эмоцию и, самое главное, новое значение.

В ней — общее, одно на всех желание и убеждение украинцев — наш Тот День обязательно наступит! — подчеркивает "Океан Эльзы". Поделиться

Кроме того, указано, что 12 октября "Океану Эльзы" исполняется 30 лет.

Этот особый день группа призывает провести вместе с ними на концертах, которые пройдут в столичном Дворце спорта.

Как пользователи сети отреагировали на новую версию песни "Той день"

Спасибо за старую любимую песню, которая возродилась в наши тяжелые дни снова!!! Слава Украине!

Когда кончится война, если доживу, обниму родных и включу это. Спасибо.

Спасибо! Я хочу дожить до этого дня.... моя мечта....мое желание...моя надежда.... Наша ПОБЕДА!!!

Это самое лучшее, что приходилось слышать за последнее время. В самое сердце и до мурашек! Спасибо.

Консервативно чувствую сердцем, что оригинал роднее. Однако коллаборация фантастическая. Чувствуется, как усердно каждый отнесся к этой легендарной песне. Спасибо всей команде!!!

Когда гений объединяет талантливую молодежь, это обречено стать шедевром! В самое сердце! Браво!