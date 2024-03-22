Тут мали б бути великі тексти, розповіді і пресрелізи. Але сьогодні ми хочемо аби ви просто послухали пісню та, найголовніше, пам’ятали, що світло завжди переможе темряву. Наші українські голоси вже здійнялись завдяки тим, хто щохвилини боронить, відновлює, несе своє світло! Нашим енергетикам сьогодні — максимальна підтримка, — прокоментували свій трек артисти.