Уперше за всю історію свого існування відомий український гурт “Океан Ельзи” представив трек англійською мовою.
Океан Ельзи створив композицію Voices Are Rising
За словами учасників гурту, трек Voices Are Rising увійде до першого англомовного альбому ОЕ.
Варто звернути увагу на те, що пісню випустили в день, коли Україна зазнала найбільшої російської атаки на українські міста та енергетику з початку 2024 року.
Що відомо про перший англомовний альбом Океану Ельзи
Український гурт анонсував новий альбом нещодавно.
Лідер колективу Святослав Вакарчук записав відеозвернення, в якому заявив, що на альбом пісень англійською музикантів надихнула перемога на Оскарі документального фільму "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова.
Коли шанувальники творчості “Океану Ельзи” зможуть насолодитися результатами роботи артистів — поки невідомо.
Варто також зазначити, що паралельно з ним гурт працює над україномовним альбомом, який обіцяє випустити вже восени.
До слова, минулого місяця “ОЕ” представив першу нову пісню з 2022 року — "Відповідь".
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