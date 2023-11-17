Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" з'явиться на Netflix — відома дата

«Мавка. Лісова пісня» буде доступною на Netflix

Мультфільм створено за мотивами твору Лесі Українки «Лісова пісня» та слов’янської міфології.

Мавка — Душа Лісу і його Берегиня — закохується у людину, талановитого музику Лукаша, й опиняється перед складним вибором: кохання чи її обов'язок перед Лісом, - розповідають про стрічку автори. Поширити

Головних героїв мультфільму озвучили Юлія Саніна, Dzidzio, Олена Кравець, Артем Пивоваров, Олег Скрипка, Наталка Денисенко. Саундтрек до мультфільму написав гурт «ДахаБраха».

Бюджет мультфільму становить 187 мільйонів гривень, 49,5 мільйона з них надала держава.

Режисерами стрічки стали Олександра Рубан і Олег Маламуж. Фільм показали на великих екранах у 148 країнах та переклали 32 мовами світу.

Касові збори склали понад 20 мільйонів доларів. Нещодавно прокат стрічки розпочався у Норвегії, Туреччині, низці країн Латинської Америки та у Словенії.

Про Мавку хочуть створити мультсеріал

Студія Animagrad, що входить до групи Film.UA разом з французькою компанією TeamTO створять 3D-мультсеріал за мотивами мультфільму.

Події відбуваються одразу після битви між людьми та Лешем, охоронцем лісу, яка сталася, коли решта лісових мешканців спали глибоким зимовим сном, — розповіли у Film.UA. Поширити

У кожному з 12 епізодів Мавка та її друзі зіткнуться з новими випробуваннями, отримають завдання допомогти лісу та відновити порядок і гармонію.