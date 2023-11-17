Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" появится на Netflix — известна дата

«Мавка. Лесная песня» будет доступна на Netflix

Мультфильм создан по мотивам произведения Леси Украинки «Лесная песня» и славянской мифологии.

Мавка — Душа Леса и его Берегиня — влюбляется в человека, талантливого музыканта Лукаша, и оказывается перед сложным выбором: любовь или ее обязанность перед Лесом, — рассказывают о фильме авторы. Поделиться

Главных героев мультфильма озвучили Юлия Санина, Dzidzio, Елена Кравец, Артем Пивоваров, Олег Скрипка, Наталья Денисенко. Саундтрек в мультфильм написал группу «ДахаБраха».

Бюджет мультфильма составляет 187 миллионов гривен, 49,5 миллиона из них предоставило государство.

Режиссерами фильма стали Александра Рубан и Олег Маламуж. Фильм показали на больших экранах в 148 странах и перевели на 32 языка мира.

Кассовые сборы составили более 20 миллионов долларов. Недавно прокат фильма начался в Норвегии, Турции, ряде стран Латинской Америки и Словении.

О Мавке хотят создать мультсериал

Студия Animagrad, входящая в группу Film.UA вместе с французской компанией TeamTO, создадут 3D-мультсериал по мотивам мультфильма.

События происходят сразу после битвы между людьми и Лешим, охранником леса, которое произошло, когда остальные лесные жители спали глубоким зимним сном, — рассказали в Film.UA. Поделиться

В каждом из 12 эпизодов Мавка и ее друзья столкнутся с новыми испытаниями, получат задачу помочь лесу и восстановить порядок и гармонию.