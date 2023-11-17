Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" появится на Netflix — известна дата

Самый дорогой украинский мультфильм «Мавка. Лесная песня» появится на стриминговой платформе Netflix 1 декабря.
«Мавка. Лесная песня» будет доступна на Netflix
Мультфильм создан по мотивам произведения Леси Украинки «Лесная песня» и славянской мифологии.
Главных героев мультфильма озвучили Юлия Санина, Dzidzio, Елена Кравец, Артем Пивоваров, Олег Скрипка, Наталья Денисенко. Саундтрек в мультфильм написал группу «ДахаБраха».
Бюджет мультфильма составляет 187 миллионов гривен, 49,5 миллиона из них предоставило государство.
Режиссерами фильма стали Александра Рубан и Олег Маламуж. Фильм показали на больших экранах в 148 странах и перевели на 32 языка мира.
Кассовые сборы составили более 20 миллионов долларов. Недавно прокат фильма начался в Норвегии, Турции, ряде стран Латинской Америки и Словении.
О Мавке хотят создать мультсериал
Студия Animagrad, входящая в группу Film.UA вместе с французской компанией TeamTO, создадут 3D-мультсериал по мотивам мультфильма.
В каждом из 12 эпизодов Мавка и ее друзья столкнутся с новыми испытаниями, получат задачу помочь лесу и восстановить порядок и гармонию.
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