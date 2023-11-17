Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" появится на Netflix — известна дата
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" появится на Netflix — известна дата

Мавка. Лесная песня
Читати українською
Источник:  Netflix

Самый дорогой украинский мультфильм «Мавка. Лесная песня» появится на стриминговой платформе Netflix 1 декабря.

«Мавка. Лесная песня» будет доступна на Netflix

Мультфильм создан по мотивам произведения Леси Украинки «Лесная песня» и славянской мифологии.

Мавка — Душа Леса и его Берегиня — влюбляется в человека, талантливого музыканта Лукаша, и оказывается перед сложным выбором: любовь или ее обязанность перед Лесом, — рассказывают о фильме авторы.

Главных героев мультфильма озвучили Юлия Санина, Dzidzio, Елена Кравец, Артем Пивоваров, Олег Скрипка, Наталья Денисенко. Саундтрек в мультфильм написал группу «ДахаБраха».

Бюджет мультфильма составляет 187 миллионов гривен, 49,5 миллиона из них предоставило государство.

Режиссерами фильма стали Александра Рубан и Олег Маламуж. Фильм показали на больших экранах в 148 странах и перевели на 32 языка мира.

Кассовые сборы составили более 20 миллионов долларов. Недавно прокат фильма начался в Норвегии, Турции, ряде стран Латинской Америки и Словении.

О Мавке хотят создать мультсериал

Студия Animagrad, входящая в группу Film.UA вместе с французской компанией TeamTO, создадут 3D-мультсериал по мотивам мультфильма.

События происходят сразу после битвы между людьми и Лешим, охранником леса, которое произошло, когда остальные лесные жители спали глубоким зимним сном, — рассказали в Film.UA.

В каждом из 12 эпизодов Мавка и ее друзья столкнутся с новыми испытаниями, получат задачу помочь лесу и восстановить порядок и гармонию.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Мультфильм "Мавка" за первый уикенд побил рекорд украинского проката
Мультфильм "Мавка" за первый уикенд побил рекорд украинского проката
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
"Мавка. Лесная песня" стала самым кассовым украинским фильмом в истории
"Мавка. Лесная песня" стала самым кассовым украинским фильмом в истории
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" стал лидером во Франции за первый день показа
Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" стал лидером во Франции за первый день показа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.