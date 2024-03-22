Океан Эльзы удивил фанатов новой необычной песней — видео
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Океан Эльзы удивил фанатов новой необычной песней — видео

Океан Эльзы
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Источник:  online.ua

Впервые за всю историю своего существования известная украинская группа Океан Эльзы представила трек на английском языке.

Океан Эльзы создал композицию Voices Are Rising

По словам участников группы, трек Voices Are Rising войдет в первый англоязычный альбом ОЕ.

Следует обратить внимание на то, что песню выпустили в день, когда Украина пережила самую масштабную российскую атаку на украинские города и энергетику с начала 2024 года.

Здесь должны быть большие тексты, рассказы и пресс-релизы. Но сегодня мы хотим, чтобы вы просто послушали песню и, самое главное, помнили, что свет всегда победит тьму. Наши украинские голоса уже поднялись благодаря тем, кто поминутно защищает, восстанавливает, несет свой свет! Нашим энергетикам сегодня — максимальная поддержка, — прокомментировали свой трек артисты.

Что известно о первом англоязычном альбоме Океана Эльзы

Украинская группа анонсировала новый альбом недавно.

Лидер коллектива Святослав Вакарчук записал видеообращение, в котором заявил, что на альбом песен на английском язіке музыкантов вдохновила победа на Оскаре документального фильма "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова.

Мы впервые в истории “ОЭ” выпускаем альбом песен на английском языке, — сообщил он.

Когда поклонники творчества “Океана Эльзы” смогут насладиться результатами работы артистов — пока неизвестно.

Стоит также отметить, что параллельно с ним группа работает над украиноязычным альбомом, который должен выйти уже осенью.

К слову, в прошлом месяце "ОЭ" представил первую новую песню с 2022 года — "Відповідь".

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