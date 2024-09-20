Культовая украинская рок-группа "Океан Эльзы" выпустила долгожданную пластинку "Той день", которая стала первым полноценным альбомом группы за последние 8 лет.

Что известно о новом альбоме "Океана Эльзы"

"Той день" — десятый студийный альбом группы, в который вошли 12 композиций, в том числе и песня Мукачево, клип на которую группа презентовала несколько дней назад.

В альбом вошли песни: "Шиле", "Цветные вежи", "Без образ", "Песня песен".

Этот альбом ассоциируется у меня с пробуждением. С возвращением к себе после длительных поисков. Альбом не зря во многом похож на раннее творчество группы — он легкий, вдохновляющий и настоящий, — рассказывает фронтмен Святослав Вакарчук. Поделиться

На обложке альбома также отсылка в родной город Вакарчука. На нем изображен стилизованный цветок сакуры, являющийся символом пробуждения жизни.

Музыканты отмечали, что альбом посвящен 30-летию создания группы.

Параллельно с новым украиноязычным альбомом группа работала над первым в своей карьере альбомом на английском. Его анонсировал в начале этого года Вакарчук.

В профиле ОЭ в соцсетях появилась информация, что он будет называться Lighthouse и выйдет 11 октября, накануне 30-летнего юбилея с момента основания группы.

В марте этого года, в день одной из самых больших российских атак на украинские города, группа выпустила первую песню из этого альбома — Voices Are Rising.

Что известно о новом англоязычном альбоме "Океана Эльзы"

Украинскую рок-группу "Океан Эльзы" и лидер американского коллектива Goo Goo Dolls Джон Ржезник неожиданно для всех представили общий трек Lighthouse.

Песня вошла в одноименный альбом украинских артистов, презентация которого состоится 11 октября 2024 года.

По словам фронтмена "ОЭ" Святослава Вакарчука, он очень благодарен Ржезнику за столь плодотворную коллаборацию.

Музыкант также подчеркнул, что маяк является для него мощной метафорой.

Как украинец, я не мог придумать лучшей метафоры, чтобы выразить нашу надежду на будущее, поэтому песня и альбом имеют такое название, — пояснил Святослав Вакарчук.