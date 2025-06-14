Вакарчук отреагировал на смерть гитариста "Океана Эльзы" Григория Чайки
Категория
Культура
Дата публикации

Вакарчук отреагировал на смерть гитариста "Океана Эльзы" Григория Чайки

Вакарчук отреагировал на смерть Чайки
Читати українською
Источник:  online.ua

Недавно группа "Океан Эльзы" официально подтвердила известие о смерти гитарного техника и сессионного гитариста группы Григория Чайки. Фронтмен коллектива Святослав Вакарчук впервые решил поделиться своими переживаниями после утраты.

Главные тезисы

  • Чайка был основателем группы "4ayka", первым гитаристом Sunsay и лидером коллектива Kislorod.
  • Последние 10 лет он работал гитарным техником и сессионным гитаристом "Океана Эльзы".

Вакарчук отреагировал на смерть Чайки

Как удалось узнать журналистам, 49-летний музыкант Григорий Чайка боролся с онкологическим заболеванием — раком крови, которое ему диагностировали в 2025 году.

Несмотря на длительную и ожесточенную борьбу, болезнь оказалась сильнее.

Это трагическое известие шокировало многих коллег гитариста, в том числе и Святослава Вакарчука.

Не стало нашего друга, хорошего музыканта и светлого человека — Гриши Чайки. Я сижу и думаю, в какое время мы живем… У каждого так много потерь… Мучительных, непоправимых… У каждого. Подумалось, что слова песни "Двоє", которую мы выпустили именно сейчас, будто напоминают, что настоящая духовная и эмоциональная связь между людьми дает большую силу и вдохновение тем, кто его действительно испытывает.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Лидер "Океана Эльзы"

Кроме того, артист трогательно обратился к покойному музыканту со следующими словами:

Где бы ты ни был на земле… Или в небесах не летал… Почивай с Богом, дорогой Гриша! Ты навсегда с нами.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Большая ошибка. Вакарчук попросил прощения у всех украинцев
Вакарчук
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Вакарчук и YAKTAK представили песню "На ночном небе" — видео
Вакарчук
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Вакарчук ошеломил песней о начале полномасштабной войны — видео
Что известно о новой песне Вакарчука

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?