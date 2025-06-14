Вакарчук отреагировал на смерть гитариста "Океана Эльзы" Григория Чайки

Недавно группа "Океан Эльзы" официально подтвердила известие о смерти гитарного техника и сессионного гитариста группы Григория Чайки. Фронтмен коллектива Святослав Вакарчук впервые решил поделиться своими переживаниями после утраты.
Главные тезисы
- Чайка был основателем группы "4ayka", первым гитаристом Sunsay и лидером коллектива Kislorod.
- Последние 10 лет он работал гитарным техником и сессионным гитаристом "Океана Эльзы".
Вакарчук отреагировал на смерть Чайки
Как удалось узнать журналистам, 49-летний музыкант Григорий Чайка боролся с онкологическим заболеванием — раком крови, которое ему диагностировали в 2025 году.
Несмотря на длительную и ожесточенную борьбу, болезнь оказалась сильнее.
Это трагическое известие шокировало многих коллег гитариста, в том числе и Святослава Вакарчука.
Кроме того, артист трогательно обратился к покойному музыканту со следующими словами:
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