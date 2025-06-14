Вакарчук отреагировал на смерть гитариста "Океана Эльзы" Григория Чайки

Не стало нашего друга, хорошего музыканта и светлого человека — Гриши Чайки. Я сижу и думаю, в какое время мы живем… У каждого так много потерь… Мучительных, непоправимых… У каждого. Подумалось, что слова песни "Двоє", которую мы выпустили именно сейчас, будто напоминают, что настоящая духовная и эмоциональная связь между людьми дает большую силу и вдохновение тем, кто его действительно испытывает.