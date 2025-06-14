Вакарчук відреагував на смерть гітариста "Океану Ельзи" Григорія Чайки
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Культура
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Вакарчук відреагував на смерть гітариста "Океану Ельзи" Григорія Чайки

Вакарчук відреагував на смерть Чайки
Джерело:  online.ua

Нещодавно гурт "Океан Ельзи" офіційно підтвердив звістку про смерть гітарного техніка та сесійного гітариста гурту Григорія Чайки. Фронтмен колективу Святослав Вакарчук уперше вирішив поділитися своїми переживаннями після втрати колеги.

Головні тези:

  • Чайка був засновником гурту "4ayka", першим гітаристом "Sunsay" та лідером колективу "Kislorod". 
  • Останні 10 років він працював гітарним техніком та сесійним гітаристом "Океану Ельзи". 

Вакарчук відреагував на смерть Чайки

Як вдалося дізнатися журналістам, 49-річний музикант Григорій Чайка боровся з онкологічним захворюванням — раком крові, яке йому діагностували у 2025 році.

Попри тривалу й запеклу боротьбу — хвороба виявилася сильнішою.

Ця трагічна звістка шокувала багатьох колег гітариста, зокрема й Святослава Вакарчука.

Не стало нашого друга, хорошого музиканта і світлої людини — Гріші Чайки. Я сиджу та думаю, в який же час ми живемо… У кожного так багато втрат… Болісних, непоправних… У кожного. Подумалось, що слова пісні "Двоє", яку ми випустили саме зараз, ніби нагадують, що справжній духовний та емоційний зв'язок між людьми дає велику силу і натхнення тим, хто його справді відчуває

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Лідер “Океану Ельзи”

Окрім того, артист зворушливо звернувся до покійного музиканта з такими словами:

Де б ти не був на землі… Чи в небесах не літав… Спочивай з Богом, дорогий Гріша! Ти назавжди з нами.

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