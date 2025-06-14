Вакарчук відреагував на смерть гітариста "Океану Ельзи" Григорія Чайки

Нещодавно гурт "Океан Ельзи" офіційно підтвердив звістку про смерть гітарного техніка та сесійного гітариста гурту Григорія Чайки. Фронтмен колективу Святослав Вакарчук уперше вирішив поділитися своїми переживаннями після втрати колеги.
Головні тези:
- Чайка був засновником гурту "4ayka", першим гітаристом "Sunsay" та лідером колективу "Kislorod".
- Останні 10 років він працював гітарним техніком та сесійним гітаристом "Океану Ельзи".
Вакарчук відреагував на смерть Чайки
Як вдалося дізнатися журналістам, 49-річний музикант Григорій Чайка боровся з онкологічним захворюванням — раком крові, яке йому діагностували у 2025 році.
Попри тривалу й запеклу боротьбу — хвороба виявилася сильнішою.
Ця трагічна звістка шокувала багатьох колег гітариста, зокрема й Святослава Вакарчука.
Окрім того, артист зворушливо звернувся до покійного музиканта з такими словами:
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