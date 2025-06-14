Вакарчук відреагував на смерть гітариста "Океану Ельзи" Григорія Чайки

Не стало нашого друга, хорошого музиканта і світлої людини — Гріші Чайки. Я сиджу та думаю, в який же час ми живемо… У кожного так багато втрат… Болісних, непоправних… У кожного. Подумалось, що слова пісні "Двоє", яку ми випустили саме зараз, ніби нагадують, що справжній духовний та емоційний зв'язок між людьми дає велику силу і натхнення тим, хто його справді відчуває