Святослав Вакарчук показав рідкісне фото сина та доньки
Категорія
Шоу-бізнес
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Святослав Вакарчук показав рідкісне фото сина та доньки

Як виглядають діти Святослава Вакарчука - рідкісне фото
Джерело:  online.ua

Фронтмен українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вирішив потішити своїх шанувальників яскравою світлиною в День батька. Музикант опублікував фото дітей, які помітно підросли, – сина Івана та доньки Соломії.

Головні тези:

  • Вакарчук відверто зізнався, що зараз він дуже щасливий.
  • Музикант висловив вдячність мамі дітей і своїй коханій.

Як виглядають діти Святослава Вакарчука — рідкісне фото

За словами музиканта, він ніколи не думав, що у нього будуть найкращі дні на Землі.

Ось коли вони прекрасні просто тому, що вони є. Але саме такими стали для мене дні народження Івана та Соломійки… Народившись з різницею в рік і два дні, вони завжди святкують їх разом. І ростуть разом. І вчаться разом. Слово "разом" — це про них, — розповів Святослав Вакарчук.

Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Ба більше, співак висловив вдячність мамі малюків і своїй коханій — продюсерці Євгенії Яцуті:

Єдине, чого, як тато, я їм бажаю, — щоб вони прожили довге, щасливе й наповнене світлом життя. А чого ще може бажати батько? Їхнє щастя — моє щастя! А ще я дуже вдячний їхній чудовій мамі Жені. І в їхні дні народження. І щодня, — додав фронтмен українського гурту "Океан Ельзи".

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Категорія
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