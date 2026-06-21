Святослав Вакарчук показав рідкісне фото сина та доньки

Фронтмен українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вирішив потішити своїх шанувальників яскравою світлиною в День батька. Музикант опублікував фото дітей, які помітно підросли, – сина Івана та доньки Соломії.
Головні тези:
- Вакарчук відверто зізнався, що зараз він дуже щасливий.
- Музикант висловив вдячність мамі дітей і своїй коханій.
Як виглядають діти Святослава Вакарчука — рідкісне фото
За словами музиканта, він ніколи не думав, що у нього будуть найкращі дні на Землі.
Ба більше, співак висловив вдячність мамі малюків і своїй коханій — продюсерці Євгенії Яцуті:
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