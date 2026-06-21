Святослав Вакарчук показав рідкісне фото сина та доньки

Ось коли вони прекрасні просто тому, що вони є. Але саме такими стали для мене дні народження Івана та Соломійки… Народившись з різницею в рік і два дні, вони завжди святкують їх разом. І ростуть разом. І вчаться разом. Слово "разом" — це про них, — розповів Святослав Вакарчук.