"Мы беременны". Актриса Екатерина Тишкевич порадовала фанатов радостным известием
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

"Мы беременны". Актриса Екатерина Тишкевич порадовала фанатов радостным известием

Екатерина Тишкевич беременна
Читати українською
Источник:  online.ua

Звездная актерская пара Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк подтвердили, что уже скоро станут родителями. Как оказалось, новость о беременности стала для них неожиданностью.

Главные тезисы

  • Екатерина наконец-то смогла побороть депрессивные состояния.
  • Теперь они с любимым готовы к новому этапу в жизни.

Екатерина Тишкевич беременна

По словам самой актрисы, длительный период времени она страдала от головных болей.

Именно поэтому звезда была ошеломлена, когда узнала о беременности.

Мы беременны, недавно перешли во второй триместр. На самом деле, мы все это время даже не пробовали. Я не думала, что у нас так скоро получится, — вспоминает Екатерина Тишкевич.

Она также подтвердила, что про свою беременность узнала еще в феврале.

Звезда не скрывает от фанатов, что раньше активно лечилась и принимала антидепрессанты — это все делало невозможным планирование ребенка.

Однако недавно состояние Екатерины значительно улучшилось, поэтому новость о первенце стала очень приятным сюрпризом для молодой пары.

Я перешла на другой препарат, на котором можно беременеть, и мы решили пробовать. И очень хотели, и дом был куплен, у нас есть место под детскую, — рассказала украинская актриса.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Мы — семья. Актеры сериала "Друзья" выступили с совместным заявлением после смерти Мэттью Перри
Друзья
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Актеры культового фильма "Сам дома" впервые встретились за 30 лет
Актеры культового фильма "Сам дома" впервые встретились за 30 лет
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Лучшие актеры всех времен — рейтинг кинокритиков
20 лучших актеров по версии SlashFilm

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?