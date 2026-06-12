"Мы беременны". Актриса Екатерина Тишкевич порадовала фанатов радостным известием

Звездная актерская пара Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк подтвердили, что уже скоро станут родителями. Как оказалось, новость о беременности стала для них неожиданностью.

Екатерина Тишкевич беременна

По словам самой актрисы, длительный период времени она страдала от головных болей.

Именно поэтому звезда была ошеломлена, когда узнала о беременности.

Мы беременны, недавно перешли во второй триместр. На самом деле, мы все это время даже не пробовали. Я не думала, что у нас так скоро получится, — вспоминает Екатерина Тишкевич. Поделиться

Она также подтвердила, что про свою беременность узнала еще в феврале.

Звезда не скрывает от фанатов, что раньше активно лечилась и принимала антидепрессанты — это все делало невозможным планирование ребенка.

Однако недавно состояние Екатерины значительно улучшилось, поэтому новость о первенце стала очень приятным сюрпризом для молодой пары.