"Мы беременны". Актриса Екатерина Тишкевич порадовала фанатов радостным известием

Звездная актерская пара Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк подтвердили, что уже скоро станут родителями. Как оказалось, новость о беременности стала для них неожиданностью.
Главные тезисы
- Екатерина наконец-то смогла побороть депрессивные состояния.
- Теперь они с любимым готовы к новому этапу в жизни.
Екатерина Тишкевич беременна
По словам самой актрисы, длительный период времени она страдала от головных болей.
Именно поэтому звезда была ошеломлена, когда узнала о беременности.
Она также подтвердила, что про свою беременность узнала еще в феврале.
Звезда не скрывает от фанатов, что раньше активно лечилась и принимала антидепрессанты — это все делало невозможным планирование ребенка.
Однако недавно состояние Екатерины значительно улучшилось, поэтому новость о первенце стала очень приятным сюрпризом для молодой пары.
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