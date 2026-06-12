"Ми вагітні". Акторка Катерина Тишкевич потішила фанатів радісною звісткою

Зіркова акторська пара Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк підтвердили, що вже незабаром стануть батьками. Як виявилося, новина про вагітність стала для них несподіванкою.
Головні тези:
- Катерина врешті змогла побороти депресивні стани.
- Зараз вони з коханим готові до нового етапу в житті.
Катерина Тишкевич при надії
За словами самої акторки, тривалий період часу вона страждала від головного болю.
Саме тому зірка була приголомшена, коли дізналася про вагітність.
Вона також підтвердила, що про свою вагітність дізналася ще в лютому.
Зірка не приховує від фанатів, що раніше активно лікувалася та приймала антидепресанти — це все унеможливлювало планування дитини.
Однак нещодавно стан Катерини значно покращився, тому новина про первістка стала дуже приємним сюрпризом для молодої пари.
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