"Ми вагітні". Акторка Катерина Тишкевич потішила фанатів радісною звісткою
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

"Ми вагітні". Акторка Катерина Тишкевич потішила фанатів радісною звісткою

Катерина Тишкевич при надії
Джерело:  online.ua

Зіркова акторська пара Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк підтвердили, що вже незабаром стануть батьками. Як виявилося, новина про вагітність стала для них несподіванкою.

Головні тези:

  • Катерина врешті змогла побороти депресивні стани.
  • Зараз вони з коханим готові до нового етапу в житті.

Катерина Тишкевич при надії

За словами самої акторки, тривалий період часу вона страждала від головного болю.

Саме тому зірка була приголомшена, коли дізналася про вагітність.

Ми вагітні, нещодавно перейшли у другий триместр. Насправді ми весь цей час навіть не пробували. Я не думала, що в нас так швидко вийде, — згадує Катерина Тишкевич.

Вона також підтвердила, що про свою вагітність дізналася ще в лютому.

Зірка не приховує від фанатів, що раніше активно лікувалася та приймала антидепресанти — це все унеможливлювало планування дитини.

Однак нещодавно стан Катерини значно покращився, тому новина про первістка стала дуже приємним сюрпризом для молодої пари.

Я перейшла на інший препарат, на якому можна вагітніти, і ми вирішили пробувати. І вже дуже хотіли, і будинок був куплений, у нас є місце під дитячу, — розповіла українська акторка.

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