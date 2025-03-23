Найкращі актори всіх часів — рейтинг кінокритиків

Експерти авторитетного кінопорталу SlashFilm, який розповідає про головні події кіноіндустрії та найцікавіші фільми, опублікував список найкращих акторів в історії. У рейтинг потрапили 20 талановитих зірок — від Чарлі Чапліна до Тома Круза.
Головні тези:
- У список потрапили як зірки Золотого віку Голлівуду, так і сучасності.
- Кожний актор у рейтингу відзначений за неймовірний талант, який визнали мільйони глядачів.
20 найкращих акторів за версією SlashFilm
Як зазначають автори цього рейтингу, кожний актор у списку дійсно має неймовірний талант, який визнали та оцінили мільйони глядачів у різних куточках світу.
Варто звернути увагу на те, що до переліку у довільному порядку увійшли як зірки Золотого віку Голлівуду, так і сучасні актори, а саме:
Роберт Де Ніро ("Хрещений батько-2", "Таксист")
Сідні Пуатьє ("Якщо ми можемо це зробити", "Гарячий нічний потяг")
Філіп Сеймур Хоффман “Капоте", "Одержимий")
Деніел Дей-Льюїс ("Нафта", "Моя ліва нога")
Кері Грант ( "На вихідний з принцем", "Загадкове місто")
Тосіро Міфуне ("Сім самураїв", "Расемон")
Пол Ньюман ("Що трапилося з Джейн?", "Холоднокровний Люк")
Дензел Вашингтон ("Слава", "Тренувальний день")
Марлон Брандо (найвідоміші фільми "Хрещений батько", "У порту").
Том Круз ("Місія нездійсненна", "Людина дощу")
Морган Фріман ("Втеча з Шоушенка", "Сім")
Аль Пачіно (“Адвокат диявола”, "Запах жінки" та "Хрещений батько")
Спенсер Трейсі ("Відважні капітани", "Старий та море")
Джек Ніколсон (Пролітаючи над гніздом зозулі", "Сяйво")
Чарлі Чаплін ("Вогні великого міста", "Великий диктатор")
Леонардо Ді Капріо ("Титанік", "Легенда Г'ю Гласса")
Джин Хекмен ("Французький зв'язковий", "Непрощений")
Лоуренс Олів'є ("Грозовий перевал", "Гамлет")
Пітер О'Тул ("Прощавай, королю!", "Лоуренс Аравійський")
Джеймс Стюарт ("Вікно у двір", "Незрівнянний містер Фокс")
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