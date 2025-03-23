Найкращі актори всіх часів — рейтинг кінокритиків

Експерти авторитетного кінопорталу SlashFilm, який розповідає про головні події кіноіндустрії та найцікавіші фільми, опублікував список найкращих акторів в історії. У рейтинг потрапили 20 талановитих зірок — від Чарлі Чапліна до Тома Круза.

20 найкращих акторів за версією SlashFilm

Як зазначають автори цього рейтингу, кожний актор у списку дійсно має неймовірний талант, який визнали та оцінили мільйони глядачів у різних куточках світу.

Варто звернути увагу на те, що до переліку у довільному порядку увійшли як зірки Золотого віку Голлівуду, так і сучасні актори, а саме: