Лучшие актеры всех времен — рейтинг кинокритиков

Эксперты авторитетного кинопортала SlashFilm, который рассказывает о главных событиях киноиндустрии и самых интересных фильмах, опубликовал список лучших актеров в истории. В рейтинг попали 20 талантливых звезд - от Чарли Чаплина до Тома Круза.
Главные тезисы
- В список попали как звезды Золотого века Голливуда, так и современности.
- Каждый актер в рейтинге отмечен невероятным талантом, который признали миллионы зрителей.
20 лучших актеров по версии SlashFilm
Как отмечают авторы этого рейтинга, у каждого актера в списке действительно есть невероятный талант, который признали и оценили миллионы зрителей в разных уголках мира.
Следует обратить внимание на то, что в перечень в произвольном порядке вошли как звезды Золотого века Голливуда, так и современные актеры, а именно:
Роберт Де Ниро ("Крестный отец-2", "Таксист")
Сидни Пуатье ("Если мы можем это сделать", "Горячее ночное влечение")
Филипп Сеймур Хоффман "Капоте", "Одержимый")
Дэниел Дэй-Льюис ("Нефть", "Моя левая нога")
Кэри Грант ("На выходной с принцем", "Загадочный город")
Тосиро Мифуне ("Семь самураев", "Расемон")
Пол Ньюман ("Что случилось с Джейн?", "Хладнокровный Люк")
Дензел Вашингтон ("Слава", "Тренировочный день")
Марлон Брандо (самые известные фильмы "Крестный отец", "В порту").
Том Круз ("Миссия невыполнима", "Человек дождя")
Морган Фриман ("Побег из Шоушенко", "Семь")
Аль Пачино ("Адвокат дьявола", "Запах женщины" и "Крестный отец")
Спенсер Трейси ("Отважные капитаны", "Старик и море")
Джек Николсон (Пролетая над гнездом кукушки", "Сияние")
Чарли Чаплин ("Огни большого города", "Великий диктатор")
Леонардо Ди Каприо ("Титаник", "Легенда Гью Гласса")
Джин Хекмен ("Французский связной", "Непрощенный")
Лоуренс Оливье ("Грозовой перевал", "Гамлет")
Питер О'Тул ("Прощай, король!", "Лоуренс Аравийский")
Джеймс Стюарт ("Окно во двор", "Бесподобный мистер Фокс")
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