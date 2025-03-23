Лучшие актеры всех времен — рейтинг кинокритиков

Эксперты авторитетного кинопортала SlashFilm, который рассказывает о главных событиях киноиндустрии и самых интересных фильмах, опубликовал список лучших актеров в истории. В рейтинг попали 20 талантливых звезд - от Чарли Чаплина до Тома Круза.

20 лучших актеров по версии SlashFilm

Как отмечают авторы этого рейтинга, у каждого актера в списке действительно есть невероятный талант, который признали и оценили миллионы зрителей в разных уголках мира.

Следует обратить внимание на то, что в перечень в произвольном порядке вошли как звезды Золотого века Голливуда, так и современные актеры, а именно: