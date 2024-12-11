Актори культового фільму "Сам удома" вперше зустрілися за 30 років

Минуло 30 років з моменту виходу культового різдвяного фільму "Сам удома". Актори, які зіграли дітей у стрічці, нещодавно знову зустрілися, щоб відсвяткувати цю подію та зустрітися з фанатами.

Як пройшла зустріч акторів культового фільму "Сам удома"

Крістін Мінтер, Майкл С. Маронна, Девін Ретрей, Анджела Ґоталс і Джедідая Коен — актори, які зіграли братів, сестер і двоюрідних Кевіна Маккалістера, зустрілися з фанатами в магазині Pandora's Box Toys & Collectibles у Лафайєтті.

Захід дав шанувальникам унікальну можливість поспілкуватися з акторами, отримати автографи та зробити спільні фото.

Фото — www.instagram.com/pandorasboxtoysandcollectibles

На жаль, Маколей Калкін, виконавець головної ролі, не зміг приєднатися до возз’єднання.

Попри численні спроби продовження та перезапуску, магія перших двох частин "Сам удома" залишається неповторною. Багато в чому це заслуга талановитого акторського складу, який створив теплу й незабутню атмосферу. Поширити

Для шанувальників фільму ця зустріч стала справжнім святом. Вони не тільки змогли поспілкуватися з акторами, а й придбати тематичні товари, пов’язані з фільмом, що викликало хвилю ностальгії.

Фото — www.instagram.com/pandorasboxtoysandcollectibles

Не перша зустріч акторів “Сам удома”

Це не перший випадок, коли актори знову збираються разом. У грудні 2023 року Маколей Калкін зустрівся з Кетрін О’Харою, яка зіграла його маму, на церемонії відкриття його зірки на Голлівудській алеї слави.

Фото — www.instagram.com/culkamania

До слова, "Сам удома" залишається улюбленою різдвяною класикою, яка дарує радість новим поколінням глядачів, а його актори — символами тієї епохи, яку ми всі з теплом згадуємо.