Актори культового фільму "Сам удома" вперше зустрілися за 30 років
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Актори культового фільму "Сам удома" вперше зустрілися за 30 років

Актори культового фільму "Сам удома" вперше зустрілися за 30 років
Джерело:  The Independent

Минуло 30 років з моменту виходу культового різдвяного фільму "Сам удома". Актори, які зіграли дітей у стрічці, нещодавно знову зустрілися, щоб відсвяткувати цю подію та зустрітися з фанатами.

Головні тези:

  • Актори фільму “Сам удома” зустрілися з фанатами після 30 років від виходу стрічки.
  • Зустріч надихнула шанувальників фільму на нові спогади та ностальгію за часами першої частини.
  • Маколей Калкін не долучився до заходу, проте це не позбавило акторів та фанатів відчуття радості від зустрічі.
  • Культовий фільм “Сам удома” залишається улюбленою різдвяною класикою, яка принесла радість багатьом поколінням глядачів.

Як пройшла зустріч акторів культового фільму "Сам удома"

Крістін Мінтер, Майкл С. Маронна, Девін Ретрей, Анджела Ґоталс і Джедідая Коен — актори, які зіграли братів, сестер і двоюрідних Кевіна Маккалістера, зустрілися з фанатами в магазині Pandora's Box Toys & Collectibles у Лафайєтті.

Захід дав шанувальникам унікальну можливість поспілкуватися з акторами, отримати автографи та зробити спільні фото.

Фото — www.instagram.com/pandorasboxtoysandcollectibles

На жаль, Маколей Калкін, виконавець головної ролі, не зміг приєднатися до возз’єднання.

Попри численні спроби продовження та перезапуску, магія перших двох частин "Сам удома" залишається неповторною. Багато в чому це заслуга талановитого акторського складу, який створив теплу й незабутню атмосферу.

Для шанувальників фільму ця зустріч стала справжнім святом. Вони не тільки змогли поспілкуватися з акторами, а й придбати тематичні товари, пов’язані з фільмом, що викликало хвилю ностальгії.

Фото — www.instagram.com/pandorasboxtoysandcollectibles

Не перша зустріч акторів “Сам удома”

Це не перший випадок, коли актори знову збираються разом. У грудні 2023 року Маколей Калкін зустрівся з Кетрін О’Харою, яка зіграла його маму, на церемонії відкриття його зірки на Голлівудській алеї слави.

Фото — www.instagram.com/culkamania

До слова, "Сам удома" залишається улюбленою різдвяною класикою, яка дарує радість новим поколінням глядачів, а його актори — символами тієї епохи, яку ми всі з теплом згадуємо.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Disney зняв ремейк культового фільму "Сам удома" й назвав дату прем'єри
Disney зняв ремейк культового фільму "Сам удома" й назвав дату прем'єри
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Перезапуск франшизи Сам удома: оприлюднено перший трейлер фільму
Перезапуск франшизи Сам удома: оприлюднено перший трейлер фільму
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Зірка "Сам удома" Маколей Калкін отримав зірку на Голлівудській алеї слави і вперше показав синів — відео
Маколей Калкін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?