Актори культового фільму "Сам удома" вперше зустрілися за 30 років

Минуло 30 років з моменту виходу культового різдвяного фільму "Сам удома". Актори, які зіграли дітей у стрічці, нещодавно знову зустрілися, щоб відсвяткувати цю подію та зустрітися з фанатами.
Головні тези:
- Актори фільму “Сам удома” зустрілися з фанатами після 30 років від виходу стрічки.
- Зустріч надихнула шанувальників фільму на нові спогади та ностальгію за часами першої частини.
- Маколей Калкін не долучився до заходу, проте це не позбавило акторів та фанатів відчуття радості від зустрічі.
- Культовий фільм “Сам удома” залишається улюбленою різдвяною класикою, яка принесла радість багатьом поколінням глядачів.
Як пройшла зустріч акторів культового фільму "Сам удома"
Крістін Мінтер, Майкл С. Маронна, Девін Ретрей, Анджела Ґоталс і Джедідая Коен — актори, які зіграли братів, сестер і двоюрідних Кевіна Маккалістера, зустрілися з фанатами в магазині Pandora's Box Toys & Collectibles у Лафайєтті.
Захід дав шанувальникам унікальну можливість поспілкуватися з акторами, отримати автографи та зробити спільні фото.
На жаль, Маколей Калкін, виконавець головної ролі, не зміг приєднатися до возз’єднання.
Для шанувальників фільму ця зустріч стала справжнім святом. Вони не тільки змогли поспілкуватися з акторами, а й придбати тематичні товари, пов’язані з фільмом, що викликало хвилю ностальгії.
Не перша зустріч акторів “Сам удома”
Це не перший випадок, коли актори знову збираються разом. У грудні 2023 року Маколей Калкін зустрівся з Кетрін О’Харою, яка зіграла його маму, на церемонії відкриття його зірки на Голлівудській алеї слави.
До слова, "Сам удома" залишається улюбленою різдвяною класикою, яка дарує радість новим поколінням глядачів, а його актори — символами тієї епохи, яку ми всі з теплом згадуємо.
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