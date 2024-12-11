Актеры культового фильма "Сам дома" впервые встретились за 30 лет
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Актеры культового фильма "Сам дома" впервые встретились за 30 лет

Актеры культового фильма "Сам дома" впервые встретились за 30 лет
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Источник:  The Independent

Прошло 30 лет с момента выхода культового рождественского фильма "Сам дома". Актеры, сыгравшие детей в ленте, снова встретились, чтобы отпраздновать это событие и встретиться с фанатами.

Главные тезисы

  • Актеры фильма "Сам дома" встретились с фанатами после 30 лет от выхода фильма.
  • Встреча вдохновила поклонников фильма на новые воспоминания и ностальгию во времена первой части.
  • Маколей Калкин не присоединился к мероприятию, однако это не лишило актеров и фанатов чувство радости от встречи.
  • Культовый фильм "Сам дома" остается любимой рождественской классикой, принесшей радость многим поколениям зрителей.

Как прошла встреча актеров культового фильма "Сам дома"

Кристин Минтер, Майкл С. Маронна, Девин Ретрей, Анджела Готалс и Джедидая Коэн — актеры, сыгравшие братьев, сестер и двоюродных Кевина Маккалистера, встретились с фанатами в магазине Pandora's Box Toys & Collectibles в Лафайетте.

Мероприятие предоставило поклонникам уникальную возможность пообщаться с актерами, получить автографы и сделать общие фото.

Фото — www.instagram.com/pandorasboxtoysandcollectibles

К сожалению, Маколей Калкин, исполнитель главной роли, не смог присоединиться к воссоединению.

Несмотря на многочисленные попытки продления и перезапуска, магия первых двух частей "Сам дома" остается неповторимой. Во многом это заслуга талантливого актерского состава, создавшего теплую и незабываемую атмосферу.

Для любителей фильма эта встреча стала настоящим праздником. Они не только смогли пообщаться с актерами, но и приобрести тематические товары, связанные с фильмом, вызвавшим волну ностальгии.

Фото — www.instagram.com/pandorasboxtoysandcollectibles

Не первая встреча актеров "Сам дома"

Это не первый случай, когда актеры снова собираются вместе. В декабре 2023 года Маколей Калкин встретился с сыгравшей его маму Кэтрин О'Харой на церемонии открытия его звезды на Голливудской аллее славы.

Фото — www.instagram.com/culkamania

К слову, "Сам дома" остается любимой рождественской классикой, которая дарит радость новым поколениям зрителей, а его актеры — символы той эпохи, которую мы все с теплом вспоминаем.

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