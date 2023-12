Маколей Калкин на Голливудской аллее славы

Во время церемонии на бульваре Голливуд в Лос-Анджелесе к актеру присоединились Кэтрин О'Хара, сыгравшая мать персонажа Калкина в фильме «Один дома» и его продолжении 1992 года «Один дома 2: Утерянный в Нью-Йорке» и его партнер Бренда Сонг , известная своими ролями в комедиях Disney Channel The Suite Life of Zack & Cody и The Suite Life on Deck.

Также на церемонии присутствовали двое сыновей актера - 2-летний Дакота Сонг Калкин и 11-месячный Карсон.

Среди собравшихся также были братья Маколея Калкина – Рори и Киран, последний сыграл брата Кевина Маккалистера в первых двух частях "Один дома".

Эта звезда является 2765-й с момента завершения строительства Аллеи Славы в 1961 году с начальными 1558 звездами.

Что известно о Маколее Калкине

Калкин начал свою сценическую карьеру в 1984 году, когда ему было 4 года, в спектакле «Дети Баха» в Manhattan's Symphony Space.

На экране он дебютировал в драме 1988 года «Ракета Гибралтар», где сыграл ушедшего на пенсию одного из семи внуков сценариста.

Изображение Калкиным 8-летнего мальчика, которого родители забывают взять с собой на рождественские каникулы в Париж, принесло ему номинацию на Золотой глобус в 1990 году за лучшую роль актера в фильме, комедии или мюзикле.

В 1991 году Калкин получил премию American Comedy Award как самый смешной актер в фильме.

Игра Калкина в двух его фильмах "Один дома", "Хороший сын" и "Ричи Рич" побудила телеканал VH1 поставить его вторым в списке 100 лучших детских звезд после Гэри Коулмана.