Зірка "Сам удома" Маколей Калкін отримав зірку на Голлівудській алеї слави і вперше показав синів — відео

Маколей Калкін на Голлівудській алеї слави

Під час церемонії на бульварі Голлівуд в Лос-Анджелесі до актора приєдналися Кетрін О’Хара, яка зіграла матір персонажа Калкіна у фільмі «Сам удома» та його продовженні 1992 року «Один удома 2: Загублений у Нью-Йорку» та його партнерка Бренда Сонг, відома своїми ролями в комедіях Disney Channel "The Suite Life of Zack & Cody" і "The Suite Life on Deck".

Також на церемонії були присутні двоє синів актора - 2-річний Дакота Сонг Калкін та 11-місячний Карсон.

Серед присутніх також були брати Маколея Калкіна – Рорі та Кіран, останній зіграв брата Кевіна Маккалістера у перших двох частинах "Сам удома".

Ця зірка є 2765-ю з моменту завершення будівництва Алеї Слави в 1961 році з початковими 1558 зірками.

Що відомо про Маколея Калкіна

Калкін розпочав свою сценічну кар'єру в 1984 році, коли йому було 4 роки, у виставі «Діти Баха» в Manhattan's Symphony Space.

На екрані він дебютував у драмі 1988 року «Ракета Гібралтар», де зіграв одного із семи онуків сценариста, що пішов на пенсію.

Зображення Калкіним 8-річного хлопчика, якого батьки забувають взяти з собою на різдвяні канікули до Парижа, принесло йому номінацію на «Золотий глобус» у 1990 році за найкращу роль актора у фільмі, комедії чи мюзиклі.

У 1991 році Калкін отримав премію American Comedy Award як найсмішніший актор у фільмі.

Гра Калкіна у двох його фільмах «Сам удома», «Хороший син» і «Річі Річ» спонукала телеканал VH1 поставити його другим у списку 100 найкращих дитячих зірок після Гері Коулмана.