Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская поженились — первые фото со свадьбы

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко женился на своей невесте Екатерине Воскресенской.
Главные тезисы
- Свадьба Евгения Клопотенко и Екатерины Воскресенской прошла в украинском стиле, гости придерживались традиций.
- Молодожены поделились первыми фото со свадьбы, на которых видно их счастливую улыбку и оригинальные свадебные наряды.
Клопотенко и Воскресенская официально стали супругами
Радостную новость шеф-повар объявил в своем Instagram 13 июня.
Вместе с тем Евгений Клопотенко показал первые фото со своей свадьбы.
Екатерина Воскресенская выбрала довольно сдержанное белое платье, образ она дополнила вельном, а свои длинные волосы распустила. Евгений Клопотенко надел свадебные наряды в традиционном украинском стиле.
Правда, молодожены полностью промокли, потому что во время празднования их застал дождь.
Этот особый день с влюбленными разделили близкие друзья и родные. По-прежнему обещал Евгений Клопотенко, свадьба была в украинском стиле. Гости одевали вышиванки и вместе с молодоженами придерживались традиций.
Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская находятся в отношениях полутора лет, хотя рассекретили их только в начале сентября 2025-го. Пара обручилась в начале этого года, а теперь официально заключила брак.
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