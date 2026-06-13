Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская поженились — первые фото со свадьбы

Клопотенко и Воскресенская официально стали супругами

Радостную новость шеф-повар объявил в своем Instagram 13 июня.

Знаменитость сообщила, что они с Екатериной официально заключили брак и стали друг для друга мужем и женой. Поделиться

Вместе с тем Евгений Клопотенко показал первые фото со своей свадьбы.

Счастливые молодожены

Екатерина Воскресенская выбрала довольно сдержанное белое платье, образ она дополнила вельном, а свои длинные волосы распустила. Евгений Клопотенко надел свадебные наряды в традиционном украинском стиле.

Правда, молодожены полностью промокли, потому что во время празднования их застал дождь.

Свадьба Клопотенко и Воскресенской

Официально муж и жена. Спасибо всем, кто стал частью этого дня: родным, друзьям, команде поваров и сервиса. Поделиться

Этот особый день с влюбленными разделили близкие друзья и родные. По-прежнему обещал Евгений Клопотенко, свадьба была в украинском стиле. Гости одевали вышиванки и вместе с молодоженами придерживались традиций.