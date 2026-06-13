Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская поженились — первые фото со свадьбы
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская поженились — первые фото со свадьбы

Клопотенко
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Источник:  online.ua

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко женился на своей невесте Екатерине Воскресенской.

Главные тезисы

  • Свадьба Евгения Клопотенко и Екатерины Воскресенской прошла в украинском стиле, гости придерживались традиций.
  • Молодожены поделились первыми фото со свадьбы, на которых видно их счастливую улыбку и оригинальные свадебные наряды.

Клопотенко и Воскресенская официально стали супругами

Радостную новость шеф-повар объявил в своем Instagram 13 июня.

Знаменитость сообщила, что они с Екатериной официально заключили брак и стали друг для друга мужем и женой.

Вместе с тем Евгений Клопотенко показал первые фото со своей свадьбы.

Счастливые молодожены

Екатерина Воскресенская выбрала довольно сдержанное белое платье, образ она дополнила вельном, а свои длинные волосы распустила. Евгений Клопотенко надел свадебные наряды в традиционном украинском стиле.

Правда, молодожены полностью промокли, потому что во время празднования их застал дождь.

Свадьба Клопотенко и Воскресенской

Официально муж и жена. Спасибо всем, кто стал частью этого дня: родным, друзьям, команде поваров и сервиса.

Этот особый день с влюбленными разделили близкие друзья и родные. По-прежнему обещал Евгений Клопотенко, свадьба была в украинском стиле. Гости одевали вышиванки и вместе с молодоженами придерживались традиций.

Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская находятся в отношениях полутора лет, хотя рассекретили их только в начале сентября 2025-го. Пара обручилась в начале этого года, а теперь официально заключила брак.

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