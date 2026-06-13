Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська одружилися — перші фото з весілля
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська одружилися — перші фото з весілля

Клопотенко
Джерело:  online.ua

Український шеф-кухар Євген Клопотенко одружився на своїй нареченій Катерині Воскресенській.

Головні тези:

  • Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська офіційно стали подружжям та поділилися першими фото з весілля.
  • Весілля шеф-кухаря та його нареченої відбулося в українському стилі, гості дотримувалися традиційного одягу.

Клопотенко і Воскресенська офіційно стали подружжям

Радісну новину шеф-кухар оголосив у своєму Instagram 13 червня.

Знаменитість повідомив, що вони з Катериною офіційно уклали шлюб та стале одне для одного чоловіком та дружиною.

Разом із тим Євген Клопотенко показав перші фото зі свого весілля.

Щасливі молодята

Катерина Воскресенська обрала доволі стриману білу сукню, образ вона доповнила вельоном, а своє довге волосся розпустила. Євген Клопотенко одягнув весільне вбрання в традиційному українському стилі.

Щоправда, молодята повністю промокли, оскільки під час святкування їх застав дощ.

Весілля Клопотенка і Воскресенської

Офіційно чоловік і дружина. Дякуємо всім, хто став частиною цього дня: рідним, друзям, команді кухарів та сервісу.

Цей особливий день із закоханими розділили близькі друзі та рідні. Як і раніше обіцяв Євген Клопотенко, весілля було в українському стилі. Гості одягали вишиванки та разом із молодятами дотримувались традицій.

Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська перебувають в стосунках півтора року, хоча розсекретили їх лише на початку вересня 2025-го. Пара заручилась на початку цього року, а тепер офіційно уклала шлюб.

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