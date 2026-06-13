Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська одружилися — перші фото з весілля

Український шеф-кухар Євген Клопотенко одружився на своїй нареченій Катерині Воскресенській.
Головні тези:
- Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська офіційно стали подружжям та поділилися першими фото з весілля.
- Весілля шеф-кухаря та його нареченої відбулося в українському стилі, гості дотримувалися традиційного одягу.
Клопотенко і Воскресенська офіційно стали подружжям
Радісну новину шеф-кухар оголосив у своєму Instagram 13 червня.
Разом із тим Євген Клопотенко показав перші фото зі свого весілля.
Катерина Воскресенська обрала доволі стриману білу сукню, образ вона доповнила вельоном, а своє довге волосся розпустила. Євген Клопотенко одягнув весільне вбрання в традиційному українському стилі.
Щоправда, молодята повністю промокли, оскільки під час святкування їх застав дощ.
Цей особливий день із закоханими розділили близькі друзі та рідні. Як і раніше обіцяв Євген Клопотенко, весілля було в українському стилі. Гості одягали вишиванки та разом із молодятами дотримувались традицій.
Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська перебувають в стосунках півтора року, хоча розсекретили їх лише на початку вересня 2025-го. Пара заручилась на початку цього року, а тепер офіційно уклала шлюб.
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