Євген Клопотенко заінтригував весільними фото з відомою співачкою — фото

Ресторатор та переможець проєкту "МастерШеф" Євген Клопотенко опублікував нове фото після свого ймовірного одруження з солісткою гурту OY Sound System Вікторією Родько.

Клопотенко показав фото після весілля

Зірковий шеф опублікував фото, на якому він закутаний у ковдру та п’є каву.

Після весілля треба гарно снідати, - написав він. Поширити

Раніше Клопотенко опублікував світлину з нареченою Вікторією Родко - учасницею групи OY Sound System та фіналісткою Нацвідбору на Євробачення-2023.

Також фото наречених 16 жовтня опублікував український стендапер Василь Байдак.

Варто зазначити, що весілля Клопотенка та Родько може бути черговим новим проєктом, оскільки ні співачка, ні ресторатор прямо не підтверджують одруження.

Реакції мережі на ймовірне весілля Клопотенка