Евгений Клопотенко заинтриговал свадебными фото с известной певицей — фото

Ресторатор и победитель проекта "МастерШеф" Евгений Клопотенко опубликовал новое фото после своей вероятной женитьбы на солистке группы OY Sound System Виктории Родько.

Клопотенко показал фото после свадьбы

Звездный шеф опубликовал фото, на котором он закутан в одеяло и пьет кофе.

После свадьбы нужно хорошо завтракать, – написал он. Поделиться

Ранее Клопотенко опубликовал фотографию с невестой Викторией Родко – участницей группы OY Sound System и финалисткой Нацотбора на Евровидение-2023.

Также фото пары 16 октября опубликовал украинский стендапер Василий Байдак.

Стоит отметить, что свадьба Клопотенко и Родько может быть очередным новым проектом, поскольку ни певица, ни ресторатор прямо не подтверждают женитьбу.

Реакции сети на вероятную свадьбу Клопотенко