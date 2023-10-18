Евгений Клопотенко заинтриговал свадебными фото с известной певицей — фото

Ресторатор и победитель проекта "МастерШеф" Евгений Клопотенко опубликовал новое фото после своей вероятной женитьбы на солистке группы OY Sound System Виктории Родько.
Клопотенко показал фото после свадьбы
Звездный шеф опубликовал фото, на котором он закутан в одеяло и пьет кофе.
Ранее Клопотенко опубликовал фотографию с невестой Викторией Родко – участницей группы OY Sound System и финалисткой Нацотбора на Евровидение-2023.
Также фото пары 16 октября опубликовал украинский стендапер Василий Байдак.
Стоит отметить, что свадьба Клопотенко и Родько может быть очередным новым проектом, поскольку ни певица, ни ресторатор прямо не подтверждают женитьбу.
Реакции сети на вероятную свадьбу Клопотенко
Что-то кроксы жениха наводят на какой-нибудь розыгрыш или съемку рекламы))) буду рада ошибиться! Поздравление!!!!
Поздравляю!!!! Желаю вам сырника и пляцок на свадьбе, холодца, свеколочки и красной рыбы!
Счастье молодоженам и детишек как на небе звездочек!!! Любви и много счастливых моментов!!!!
Счастье любит вкусно поесть
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