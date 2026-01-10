"Кохання — це світло". Клопотенко заінтригував світлинами зі своєю обраницею

Український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст та блогер Євген Клопотенко зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині - 30-річній Катерині Воскресенській.

Клопотенко освідчився коханій: як це було

Ввечері 10 січня кулінар опублікував у своєму Instagram-блозі серію фотографій, на яких одягає на підмізинний палець коханої обручку.

Судячи з того, що вона відповідає поцілунком, дівчина сказала "так". Поширити

Клопотенко підписав знімок такими словами:

Здається, у нас є новини. P.S.: Кохання — це світло. Деталі згодом.

Євген і Катерина

У коментарях закохані вже приймають вітання як від шанувальників, так і від інших зірок українського шоу-бізнесу. Зокрема, теплі слова написали співачки Злата Огнєвіч, Юлія Саніна та Лавіка:

Щирі вітання! Найкраща пропозиція, яку я бачила. В такому виконанні — це просто вау! Крутий козак! Кохання — це прекрасно. Щиро вітаю. Хай вогнище вашого кохання зігріває вас довгі роки. Поширити

Обручка на заручинах

У жовтні ресторатор Євген Клопотенко вперше публічно підтвердив стосунки з 30-річною комунікаційницею Катериною Воскресенською. Тоді він оприлюднив спільні світлини та зазначив, що пара разом уже близько дев’яти місяців.