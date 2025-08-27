Тейлор Свіфт оголосила про заручини з коханим — щемкі фото
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Тейлор Свіфт оголосила про заручини з коханим — щемкі фото

Свіфт
Джерело:  online.ua

Американська співачка Тейлор Свіфт і гравець американського футболу з команди "Канзас Сіті Чіфс" Тревіс Келсі оголосили про своє заручення після 2 років стосунків.

Головні тези:

  • Тейлор Свіфт заручилася з коханим, Тревісом Келсі, через 2 роки стосунків.
  • Каблучка від Тревіса коштує близько мільйона доларів.

Тейлор Свіфт заручилася з Тревісом Келсі

Про це Тейлор Свіфт повідомила в Instagram.

Ваша вчителька англійської мови та ваш учитель фізкультури одружуються.

Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт

Співачка

Вона також показала каблучку від нью-йоркського ювеліра Кіндреда Любека.

Експерт з ювелірних виробів Нілеш Рахолія вважає, що, найімовірніше, каблучка Свіфт важить від 7 до 10 каратів та коштує близько мільйона доларів.

Каблучка Тейлор Свіфт

Нілеш Рахолія повідомив Daily Mail, що каблучка створена у вінтажному стилі, але поєднує елементи мінімалізму, притаманному сучасності.

Вибір жовтого золота відсилає до античних мотивів, надаючи каблучці романтичності та відчуття фамільної реліквії.

14 серпня Тейлор Свіфт оголосила, що її 12-й студійний альбом The Life of a Showgirl вийде 3 жовтня. Це стало відомо під час подкасту New Heights, який веде її хлопець, зірка NFL Тревіс Келсі, а також його брат Джейсон Келсі, колишній футболіст.

Новий альбом складатиметься з 12 пісень. Свіфт зазначила, що кожна пісня опинилася в альбомі "з сотні причин", а також що ці композиції склалися "в ідеальний пазл". Виконавиця наголосила, що "інших пісень не буде".

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Тейлор Свіфт отримала звання найкращої співачки XXI століття
Тейлор Свіфт
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
"Здійснилась мрія". Тейлор Свіфт викупила права на свої перші альбоми
Свіфт
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
The Life of a Showgirl. Тейлор Свіфт анонсувала новий альбом — коли чекати
Свіфт

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?