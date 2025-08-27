Тейлор Свіфт оголосила про заручини з коханим — щемкі фото

Американська співачка Тейлор Свіфт і гравець американського футболу з команди "Канзас Сіті Чіфс" Тревіс Келсі оголосили про своє заручення після 2 років стосунків.
Головні тези:
- Тейлор Свіфт заручилася з коханим, Тревісом Келсі, через 2 роки стосунків.
- Каблучка від Тревіса коштує близько мільйона доларів.
Тейлор Свіфт заручилася з Тревісом Келсі
Про це Тейлор Свіфт повідомила в Instagram.
Вона також показала каблучку від нью-йоркського ювеліра Кіндреда Любека.
Експерт з ювелірних виробів Нілеш Рахолія вважає, що, найімовірніше, каблучка Свіфт важить від 7 до 10 каратів та коштує близько мільйона доларів.
Нілеш Рахолія повідомив Daily Mail, що каблучка створена у вінтажному стилі, але поєднує елементи мінімалізму, притаманному сучасності.
14 серпня Тейлор Свіфт оголосила, що її 12-й студійний альбом The Life of a Showgirl вийде 3 жовтня. Це стало відомо під час подкасту New Heights, який веде її хлопець, зірка NFL Тревіс Келсі, а також його брат Джейсон Келсі, колишній футболіст.
Новий альбом складатиметься з 12 пісень. Свіфт зазначила, що кожна пісня опинилася в альбомі "з сотні причин", а також що ці композиції склалися "в ідеальний пазл". Виконавиця наголосила, що "інших пісень не буде".
