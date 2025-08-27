Тейлор Свифт объявила о помолвке с любимым — милые фото

Американская певица Тейлор Свифт и игрок американского футбола из команды Канзас Сити Чифс Тревис Келси объявили о своем обручении после 2 лет отношений.
Главные тезисы
- Тейлор Свифт обручилась с любимым Тревисом Келси через 2 года отношений.
- Кольцо, которое подарил Тревис Тейлор, стоит около миллиона долларов.
Тейлор Свифт обручилась с Тревисом Келси
Об этом Тейлор Свифт сообщила в Instagram.
Она также показала кольцо от нью-йоркского ювелира Кондреда Любека.
Эксперт по ювелирным изделиям Нилеш Рахолия считает, что, вероятнее всего, кольцо Свифт весит от 7 до 10 каратов и стоит около миллиона долларов.
Нилеш Рахолия сообщил Daily Mail, что кольцо создано в винтажном стиле, но сочетает элементы минимализма, присущем современности.
14 августа Тейлор Свифт объявила, что ее 12 студийный альбом The Life of a Showgirl выйдет 3 октября. Это стало известно во время подкаста New Heights, который ведет ее парень, звезда NFL Тревис Келси, а также его брат Джейсон Келси, бывший футболист.
Новый альбом будет состоять из 12 песен. Свифт отметила, что каждая песня оказалась в альбоме "по сотне причин", а также эти композиции сложились "в идеальный пазл". Исполнительница подчеркнула, что "других песен не будет".
