"Сбылась мечта". Тейлор Свифт выкупила права на свои первые альбомы

Американская певица Тейлор Свифт объявила, что выкупила права на свои первые шесть альбомов после многолетней борьбы с ее бывшим лейблом Big Machine Label Group, музыкальным менеджером Скутером Брауном и частной инвестиционной компанией Shamrock Capital, купившей эти альбомы.
Главные тезисы
- Тейлор Свифт выкупила права на свои первые шесть альбомов, обретя полную автономию над своим творчеством.
- Певица перезаписала некоторые хиты после потери прав на оригиналы, что стало символом борьбы за справедливость авторских прав.
- Теперь Тейлор Свифт контролирует фотографии, обложки альбомов, видео и неизданные песни, что позволяет ей управлять каждым аспектом своего творчества.
Свифт выкупила права на свои первые альбомы
В течение своей карьеры Тейлор Свифт сама писала песни для своих первых шести альбомов, однако права на сами записи принадлежали ее тогдашнему лейблу Big Machine.
В июне 2019 года Big Machine продал эти права компании Ithaca Holdings LLC, принадлежащей Скутеру Брауну, в рамках масштабного соглашения.
После того, как Свифт публично выразила свое неодобрение этого соглашения, Ithaca Holdings, в свою очередь, перепродала эти права компании Shamrock Capital примерно за 300 млн долларов.
В издании отметили, что потеряв право собственности на главные хиты своих предыдущих альбомов, певица перезаписала некоторые из них, пытаясь превзойти популярность оригиналов.
Ее перезаписи, получившие название "Версия Тейлор", имели огромный успех среди фанатов и позволили певице привлечь их на свою сторону в борьбе за справедливость авторских прав.
Певица отметила, что теперь она контролирует все свои фотографии, обложки альбомов, видео и неизданные песни.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-