"Сбылась мечта". Тейлор Свифт выкупила права на свои первые альбомы

Американская певица Тейлор Свифт объявила, что выкупила права на свои первые шесть альбомов после многолетней борьбы с ее бывшим лейблом Big Machine Label Group, музыкальным менеджером Скутером Брауном и частной инвестиционной компанией Shamrock Capital, купившей эти альбомы.

Свифт выкупила права на свои первые альбомы

Сказать, что это моя величайшая мечта, которая осуществилась, значит не сказать больше, — заявила она. — Все, чего я когда-либо хотела, — это возможность работать достаточно упорно, чтобы однажды иметь возможность покупать мою музыку без каких-либо условий, без партнерства, с полной автономией. Поделиться

В течение своей карьеры Тейлор Свифт сама писала песни для своих первых шести альбомов, однако права на сами записи принадлежали ее тогдашнему лейблу Big Machine.

В июне 2019 года Big Machine продал эти права компании Ithaca Holdings LLC, принадлежащей Скутеру Брауну, в рамках масштабного соглашения.

После того, как Свифт публично выразила свое неодобрение этого соглашения, Ithaca Holdings, в свою очередь, перепродала эти права компании Shamrock Capital примерно за 300 млн долларов.

В издании отметили, что потеряв право собственности на главные хиты своих предыдущих альбомов, певица перезаписала некоторые из них, пытаясь превзойти популярность оригиналов.

Ее перезаписи, получившие название "Версия Тейлор", имели огромный успех среди фанатов и позволили певице привлечь их на свою сторону в борьбе за справедливость авторских прав.

Певица отметила, что теперь она контролирует все свои фотографии, обложки альбомов, видео и неизданные песни.