"Здійснилась мрія". Тейлор Свіфт викупила права на свої перші альбоми

Американська співачка Тейлор Свіфт оголосила, що викупила права на свої перші шість альбомів після багаторічної боротьби з її колишнім лейблом Big Machine Label Group, музичним менеджером Скутером Брауном і приватною інвестиційною компанією Shamrock Capital, яка придбала ці альбоми.
Головні тези:
- Тейлор Свіфт викупила права на свої перші шість альбомів, виконавши свою найбільшу мрію та отримавши повну автономію над своєю музикою.
- Співачка перезаписала деякі хіти після втрати прав власності на оригінали, що стало символом боротьби за справедливість щодо авторських прав.
- Тепер Тейлор Свіфт контролює фотографії, обкладинки альбомів, відео та невидані пісні, що дозволяє їй керувати кожним аспектом своєї творчості.
Свіфт викупила права на свої перші альбоми
Протягом своєї кар'єри Тейлор Свіфт сама писала пісні для своїх перших шести альбомів, проте права на самі записи належали її тодішньому лейблу Big Machine.
У червні 2019 року Big Machine продав ці права компанії Ithaca Holdings LLC, що належить Скутеру Брауну, в рамках масштабної угоди.
Після того, як Свіфт публічно висловила своє несхвалення цієї угоди, Ithaca Holdings, своєю чергою, перепродала ці права компанії Shamrock Capital приблизно за 300 млн дол.
У виданні зазначили, що втративши право власності на головні хіти своїх попередніх альбомів, співачка перезаписала деякі з них, намагаючись перевершити популярність оригіналів.
Її перезаписи, що отримали назву "Версія Тейлор", мали величезний успіх серед фанатів та дозволили співачці залучити їх на свій бік у боротьбі за справедливість щодо авторських прав.
Співачка зауважила, що тепер вона контролює всі свої фотографії, обкладинки альбомів, відео та невидані пісні.
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