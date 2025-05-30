"Здійснилась мрія". Тейлор Свіфт викупила права на свої перші альбоми

Американська співачка Тейлор Свіфт оголосила, що викупила права на свої перші шість альбомів після багаторічної боротьби з її колишнім лейблом Big Machine Label Group, музичним менеджером Скутером Брауном і приватною інвестиційною компанією Shamrock Capital, яка придбала ці альбоми.

Свіфт викупила права на свої перші альбоми

Сказати, що це моя найбільша мрія, яка здійснилася, значить не сказати більше, — заявила вона. — Все, чого я коли-небудь хотіла, — це можливість працювати достатньо наполегливо, щоб одного дня мати можливість купувати мою музику без жодних умов, без партнерства, з повною автономією. Поширити

Протягом своєї кар'єри Тейлор Свіфт сама писала пісні для своїх перших шести альбомів, проте права на самі записи належали її тодішньому лейблу Big Machine.

У червні 2019 року Big Machine продав ці права компанії Ithaca Holdings LLC, що належить Скутеру Брауну, в рамках масштабної угоди.

Після того, як Свіфт публічно висловила своє несхвалення цієї угоди, Ithaca Holdings, своєю чергою, перепродала ці права компанії Shamrock Capital приблизно за 300 млн дол.

У виданні зазначили, що втративши право власності на головні хіти своїх попередніх альбомів, співачка перезаписала деякі з них, намагаючись перевершити популярність оригіналів.

Її перезаписи, що отримали назву "Версія Тейлор", мали величезний успіх серед фанатів та дозволили співачці залучити їх на свій бік у боротьбі за справедливість щодо авторських прав.

Співачка зауважила, що тепер вона контролює всі свої фотографії, обкладинки альбомів, відео та невидані пісні.