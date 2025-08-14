The Life of a Showgirl. Тейлор Свифт анонсировала новый альбом — когда ждать
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

The Life of a Showgirl. Тейлор Свифт анонсировала новый альбом — когда ждать

Свифт
Читати українською
Источник:  Variety

Тейлор Свифт объявила, что ее 12 студийный альбом The Life of a Showgirl выйдет 3 октября. Это стало известно во время подкаста New Heights, который ведет ее парень, звезда NFL Тревис Келси, а также его брат Джейсон Келси, бывший футболист.

Главные тезисы

  • 12 студийный альбом Тейлор Свифт The Life of a Showgirl выйдет 3 октября и будет состоять из 12 композиций, каждая из которых уникальна и вдохновлена ее туром по Европе.
  • Певица намекнула на отсутствие дополнительных песен в альбоме, противопоставив его предыдущему проекту The Tortured Poets Department.

Тейлор Свифт анонсировала новый альбом в октябре

Новый альбом будет состоять из 12 песен. Свифт отметила, что каждая песня оказалась в альбоме "по сотне причин", а также эти композиции сложились "в идеальный пазл".

Исполнительница подчеркнула, что "других песен не будет". Это намек на то, что история с альбомом The Tortured Poets Department, через два часа после дебюта расширенным до двойного The Anthology, не повторится.

Из списка композиций стало известно, что Свифт создала завершающий трек альбома с Сабриной Карпентер.

В подкасте Свифт рассказала, что на создание The Life of a Showgirl ее вдохновила радость, принесшая пребывание в туре The Eras.

Вошедшие в альбом песни певица написала во время концертов в Европе. Свифт сказала, что она была истощена физически, но музыка это то, что она очень любит.

Тейлор Свифт

Исполнительница также отметила, что альбом рассказывает о том, что происходило за кулисами тура в ее жизни.

После того как 12 августа открылась перепродажа нового альбома, по всей Америке начали появляться биллборды Spotify. На них был указан код доступа к плейлисту под названием "И, крошка, это шоубизнес для тебя".

Подборка состоит из 22 песен Тейлор Свифт и объединяет то, что они были спродюсированы Максом Мартином и Shellback. После официального анонса певица подтвердила, что они тоже работали над ее последним альбомом.

Тейлор Свифт

В мае Тейлор Свифт сообщила о том, что она выкупила права на свои первые шесть альбомов у лейбла Big Machine. Поэтому оригинальные записи снова стали "этически чистыми" и доступными для фанатов, что повлекло за собой резкий скачок прослушиваний и продаж — рост от 100 до 400 % в зависимости от альбома.

В это время начали распространяться слухи о новом альбоме. Поклонники, в частности, обратили внимание на строчку из письма Тейлор, которое она опубликовала на своем сайте: "Все те разы, когда я была вот так близко, протягивая руку, протягивая руку, рук").

Певица использовала 12 букв "i" в слове "this". По мнению поклонников, это символизировало о продолжении 11 альбома певицы The Tortured Poets Department, которая должна появиться вскоре.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Тейлор Свифт побила рекорд заработка за концертный тур
Тейлор Свифт
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Тейлор Свифт получила звание лучшей певицы XXI века
Тейлор Свифт
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
"Сбылась мечта". Тейлор Свифт выкупила права на свои первые альбомы
Свифт

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?