The Life of a Showgirl. Тейлор Свифт анонсировала новый альбом — когда ждать

Тейлор Свифт объявила, что ее 12 студийный альбом The Life of a Showgirl выйдет 3 октября. Это стало известно во время подкаста New Heights, который ведет ее парень, звезда NFL Тревис Келси, а также его брат Джейсон Келси, бывший футболист.
Главные тезисы
- 12 студийный альбом Тейлор Свифт The Life of a Showgirl выйдет 3 октября и будет состоять из 12 композиций, каждая из которых уникальна и вдохновлена ее туром по Европе.
- Певица намекнула на отсутствие дополнительных песен в альбоме, противопоставив его предыдущему проекту The Tortured Poets Department.
Тейлор Свифт анонсировала новый альбом в октябре
Новый альбом будет состоять из 12 песен. Свифт отметила, что каждая песня оказалась в альбоме "по сотне причин", а также эти композиции сложились "в идеальный пазл".
Исполнительница подчеркнула, что "других песен не будет". Это намек на то, что история с альбомом The Tortured Poets Department, через два часа после дебюта расширенным до двойного The Anthology, не повторится.
Из списка композиций стало известно, что Свифт создала завершающий трек альбома с Сабриной Карпентер.
Вошедшие в альбом песни певица написала во время концертов в Европе. Свифт сказала, что она была истощена физически, но музыка это то, что она очень любит.
Исполнительница также отметила, что альбом рассказывает о том, что происходило за кулисами тура в ее жизни.
После того как 12 августа открылась перепродажа нового альбома, по всей Америке начали появляться биллборды Spotify. На них был указан код доступа к плейлисту под названием "И, крошка, это шоубизнес для тебя".
Подборка состоит из 22 песен Тейлор Свифт и объединяет то, что они были спродюсированы Максом Мартином и Shellback. После официального анонса певица подтвердила, что они тоже работали над ее последним альбомом.
В мае Тейлор Свифт сообщила о том, что она выкупила права на свои первые шесть альбомов у лейбла Big Machine. Поэтому оригинальные записи снова стали "этически чистыми" и доступными для фанатов, что повлекло за собой резкий скачок прослушиваний и продаж — рост от 100 до 400 % в зависимости от альбома.
В это время начали распространяться слухи о новом альбоме. Поклонники, в частности, обратили внимание на строчку из письма Тейлор, которое она опубликовала на своем сайте: "Все те разы, когда я была вот так близко, протягивая руку, протягивая руку, рук").
Певица использовала 12 букв "i" в слове "this". По мнению поклонников, это символизировало о продолжении 11 альбома певицы The Tortured Poets Department, которая должна появиться вскоре.
