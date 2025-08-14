The Life of a Showgirl. Тейлор Свіфт анонсувала новий альбом — коли чекати

Тейлор Свіфт оголосила, що її 12-й студійний альбом The Life of a Showgirl вийде 3 жовтня. Це стало відомо під час подкасту New Heights, який веде її хлопець, зірка NFL Тревіс Келсі, а також його брат Джейсон Келсі, колишній футболіст.

Тейлор Свіфт анонсувала новий альбом у жовтні

Новий альбом складатиметься з 12 пісень. Свіфт зазначила, що кожна пісня опинилася в альбомі "з сотні причин", а також що ці композиції склалися "в ідеальний пазл".

Виконавиця наголосила, що "інших пісень не буде". Це натяк на те, що історія з альбомом The Tortured Poets Department, який через дві години після дебюту був розширений до подвійного The Anthology, не повториться.

З переліку композицій стало відомо, що Свіфт створила завершальний трек альбому зі Сабріною Карпентер.

У подкасті Свіфт розповіла, що на створення The Life of a Showgirl її надихнула радість, яку принесло перебування в турі The Eras. Поширити

Пісні, які увійшли до альбому, співачка написала під час концертів у Європі. Свіфт сказала, що вона була виснажена фізично, але музика — це те, що вона дуже любить.

Тейлор Свіфт

Виконавиця також зазначила, що альбом розповідає про те, що відбувалося за лаштунками туру в її житті.

Після того як 12 серпня відкрився перепродаж нового альбому, по всій Америці почали з'являтися білборди Spotify. На них був зазначений код доступу до плейліста під назвою "І, крихітко, це шоубізнес для тебе".

Добірка складається з 22 пісень Тейлор Свіфт і їх поєднує те, що вони були спродюсовані Максом Мартіном та Shellback. Після офіційного анонсу співачка підтвердила, що вони також працювали над її останнім альбомом.

Тейлор Свіфт

У травні Тейлор Свіфт повідомила про те, що вона викупила права на свої перші шість альбомів у лейблу Big Machine. Тож оригінальні записи знову стали "етично чистими" і доступними для фанатів, що спричинило різкий стрибок прослуховувань і продажів — зростання від 100 до 400 % залежно від альбому.

Саме тоді почали поширюватися чутки про новий альбом. Шанувальники, зокрема, звернули увагу на рядок із листа Тейлор, який вона опублікувала на своєму сайті: "All the times I was thiiiiiiiiiiiis close, reaching out for it, only for it to fall through" ("Всі ті рази, коли я була ось так близько, простягаючи руку, щоб його дістати, але воно вислизало з моїх рук").

Співачка використала 12 літер "i" у слові "this". На думку прихильників це символізувало про продовження 11 альбому співачки The Tortured Poets Department, що має з'явитися незабаром.