"Любовь — это свет". Клопотенко заинтриговал фотографиями со своей избранницей
Украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист и блогер Евгений Клопотенко сделал предложение руки и сердца своей девушке – 30-летней Екатерине Воскресенской.

Главные тезисы

  • Евгений Клопотенко сделал предложение руки и сердца своей девушке Екатерине Воскресенской и поделился этим моментом в Instagram.
  • Звезды украинского шоу-бизнеса поздравляют пару с этим важным событием, выражая лучшие пожелания.

Клопотенко сделал предложение любимой: как это было

Вечером 10 января кулинар опубликовал в своем Instagram-блоге серию фотографий, на которых одевает на подмизинный палец любимое кольцо.

Судя по тому, что она отвечает поцелуем, девушка сказала "да".

Клопотенко подписал снимок следующими словами:

Похоже, у нас есть новости. PS: Любовь — это свет. Детали впоследствии.

Евгений и Екатерина

В комментариях влюбленные уже принимают поздравления как от поклонников, так и других звезд украинского шоу-бизнеса. В частности, теплые слова написали певицы Злата Огневич, Юлия Санина и Лавика:

Искренние поздравления! Лучшее предложение, которое я видела. В таком исполнении — это просто вау! Крутый казак! Любовь — это прекрасно. Искренне поздравляю. Пусть костер вашей любви согревает вас долгие годы.

Обручальное кольцо на помолвке

В октябре ресторатор Евгений Клопотенко впервые публично подтвердил отношения с 30-летней коммуникационницей Екатериной Воскресенской. Тогда он обнародовал общие фотографии и отметил, что пара вместе уже около девяти месяцев.

