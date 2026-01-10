"Любовь — это свет". Клопотенко заинтриговал фотографиями со своей избранницей

Украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист и блогер Евгений Клопотенко сделал предложение руки и сердца своей девушке – 30-летней Екатерине Воскресенской.

Клопотенко сделал предложение любимой: как это было

Вечером 10 января кулинар опубликовал в своем Instagram-блоге серию фотографий, на которых одевает на подмизинный палец любимое кольцо.

Судя по тому, что она отвечает поцелуем, девушка сказала "да". Поделиться

Клопотенко подписал снимок следующими словами:

Похоже, у нас есть новости. PS: Любовь — это свет. Детали впоследствии.

Евгений и Екатерина

В комментариях влюбленные уже принимают поздравления как от поклонников, так и других звезд украинского шоу-бизнеса. В частности, теплые слова написали певицы Злата Огневич, Юлия Санина и Лавика:

Искренние поздравления! Лучшее предложение, которое я видела. В таком исполнении — это просто вау! Крутый казак! Любовь — это прекрасно. Искренне поздравляю. Пусть костер вашей любви согревает вас долгие годы. Поделиться

Обручальное кольцо на помолвке

В октябре ресторатор Евгений Клопотенко впервые публично подтвердил отношения с 30-летней коммуникационницей Екатериной Воскресенской. Тогда он обнародовал общие фотографии и отметил, что пара вместе уже около девяти месяцев.