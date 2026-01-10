"Любовь — это свет". Клопотенко заинтриговал фотографиями со своей избранницей

Украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист и блогер Евгений Клопотенко сделал предложение руки и сердца своей девушке – 30-летней Екатерине Воскресенской.
Главные тезисы
- Евгений Клопотенко сделал предложение руки и сердца своей девушке Екатерине Воскресенской и поделился этим моментом в Instagram.
- Звезды украинского шоу-бизнеса поздравляют пару с этим важным событием, выражая лучшие пожелания.
Клопотенко сделал предложение любимой: как это было
Вечером 10 января кулинар опубликовал в своем Instagram-блоге серию фотографий, на которых одевает на подмизинный палец любимое кольцо.
Клопотенко подписал снимок следующими словами:
Похоже, у нас есть новости. PS: Любовь — это свет. Детали впоследствии.
В комментариях влюбленные уже принимают поздравления как от поклонников, так и других звезд украинского шоу-бизнеса. В частности, теплые слова написали певицы Злата Огневич, Юлия Санина и Лавика:
В октябре ресторатор Евгений Клопотенко впервые публично подтвердил отношения с 30-летней коммуникационницей Екатериной Воскресенской. Тогда он обнародовал общие фотографии и отметил, что пара вместе уже около девяти месяцев.
