Дуа Липа поделилась первыми фото свадьбы с Каллумом Тернером на Сицилии

Певица Дуа Липа опубликовала в Instagram первые фото со своей свадьбы с Каллумом Тернером на Сицилии. На церемонии на исторической вилле Вальгуарнера артистка появилась в роскошном платье от Chanel Haute Couture.

Дуа Липа и Каллум Тернер сыграли роскошную свадьбу на Сицилии

Дуа Липа и Каллум Тернер отметили свадьбу в Италии в начале этого месяца.

"Мистер и миссис", — подписала серию свадебных фото певица.

Свадьба Дуа Липы

Платье Дуа Липы с воротником-халтером — первый свадебный кутюрный образ Матье Блази в должности креативного директора модного Дома Chanel. Платье с открытой спиной украшают 480 тысяч серебряных и белых бусин. Над декором работали мастера парижского ателье Montex.

При создании платья также использовалась техника trompe-l'œil («обман зрения»). Мастерам ателье Lesage понадобилось 1155 часов в вышивку. Поделиться

Дуа Липа и Каллум Тернер

В общем, свадебный наряд создавался несколько лет. 25 тысяч перьев украсили разделение и двухметровый шлейф. Шестиметровая фата из тюля украшена бисером и перьями, а также дополнена аппликациями из органзы. На ее создание понадобилось более 3220 часов ручной работы (от Atelier Montex и Lemarié).

Дуа Липа и Каллум Тернер