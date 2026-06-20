Дуа Липа поделилась первыми фото свадьбы с Каллумом Тернером на Сицилии

Певица Дуа Липа опубликовала в Instagram первые фото со своей свадьбы с Каллумом Тернером на Сицилии. На церемонии на исторической вилле Вальгуарнера артистка появилась в роскошном платье от Chanel Haute Couture.
Главные тезисы
- Дуа Липа и Каллум Тернер отметили свадьбу на исторической вилле Вальгуарнера на Сицилии, вызвав множество положительных откликов в соцсетях.
- Свадебное платье Дуа Липы от Chanel Haute Couture украшено 480 тысячами бусин, выполнено с использованием техники trompe-l'œil и вышивки, требовавшей 1155 часов работы.
Дуа Липа и Каллум Тернер сыграли роскошную свадьбу на Сицилии
Дуа Липа и Каллум Тернер отметили свадьбу в Италии в начале этого месяца.
"Мистер и миссис", — подписала серию свадебных фото певица.
Платье Дуа Липы с воротником-халтером — первый свадебный кутюрный образ Матье Блази в должности креативного директора модного Дома Chanel. Платье с открытой спиной украшают 480 тысяч серебряных и белых бусин. Над декором работали мастера парижского ателье Montex.
В общем, свадебный наряд создавался несколько лет. 25 тысяч перьев украсили разделение и двухметровый шлейф. Шестиметровая фата из тюля украшена бисером и перьями, а также дополнена аппликациями из органзы. На ее создание понадобилось более 3220 часов ручной работы (от Atelier Montex и Lemarié).
Дуа Липа дополнила роскошный образ белыми атласными туфлями-челноками, изготовленными по заказу брендом Massaro. Каллум Тернер для свадьбы выбрал костюм от Louis Vuitton.
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