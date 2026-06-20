Дуа Ліпа поділилася першими фото весілля з Каллумом Тернером на Сицилії

Співачка Дуа Ліпа опублікувала в Instagram перші фото зі свого весілля з Каллумом Тернером на Сицилії. На церемонії на історичній віллі Вальгуарнера артистка з’явилася у розкішній сукні від Chanel Haute Couture.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер зіграли розкішне весілля на Сицилії

Дуа Ліпа та Каллум Тернер відсвяткували весілля в Італії на початку цього місяця.

«Містер і місис», — підписала серію весільних фото співачка.

Весілля Дуа Ліпи

Сукня Дуа Ліпи з коміром-халтером — перший весільний кутюрний образ Матьє Блазі на посаді креативного директора модного Дому Chanel. Сукню з відкритою спиною прикрашають 480 тисяч срібних і білих намистин. Над декором працювали майстри паризького ательє Montex.

Під час створення сукні також використовувалася техніка trompe-l'œil («обман зору»). Майстрам ательє Lesage знадобилося 1155 годин на вишивку. Поширити

Дуа Ліпа і Каллум Тернер

Загалом весільне вбрання створювалося кілька років. 25 тисяч пір'їн прикрасили поділ і двометровий шлейф. Шестиметрова фата з тюлю прикрашена бісером і пір'ям, а також доповнена аплікаціями з органзи. На її створення знадобилося понад 3220 годин ручної роботи (від Atelier Montex і Lemarié).

Дуа Ліпа і Каллум Тернер