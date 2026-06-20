Дуа Ліпа поділилася першими фото весілля з Каллумом Тернером на Сицилії

Співачка Дуа Ліпа опублікувала в Instagram перші фото зі свого весілля з Каллумом Тернером на Сицилії. На церемонії на історичній віллі Вальгуарнера артистка з’явилася у розкішній сукні від Chanel Haute Couture.
Головні тези:
- Перші фото весілля Дуа Ліпи та Каллума Тернера на Сицилії зібрали масу позитивних відгуків у соцмережах.
- Весільний образ Дуа Ліпи від Chanel Haute Couture зачарував шанувальників моди своєю розкішшю та витонченістю.
Дуа Ліпа та Каллум Тернер зіграли розкішне весілля на Сицилії
Дуа Ліпа та Каллум Тернер відсвяткували весілля в Італії на початку цього місяця.
«Містер і місис», — підписала серію весільних фото співачка.
Сукня Дуа Ліпи з коміром-халтером — перший весільний кутюрний образ Матьє Блазі на посаді креативного директора модного Дому Chanel. Сукню з відкритою спиною прикрашають 480 тисяч срібних і білих намистин. Над декором працювали майстри паризького ательє Montex.
Загалом весільне вбрання створювалося кілька років. 25 тисяч пір'їн прикрасили поділ і двометровий шлейф. Шестиметрова фата з тюлю прикрашена бісером і пір'ям, а також доповнена аплікаціями з органзи. На її створення знадобилося понад 3220 годин ручної роботи (від Atelier Montex і Lemarié).
Дуа Ліпа доповнила розкішний образ білими атласними туфлями-човниками, виготовленими на замовлення брендом Massaro. Каллум Тернер для весілля обрав костюм від Louis Vuitton.
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