Таємне весілля Дуа Ліпи — цікаві подробиці від інсайдерів

Всевсвітньо відома співачка Дуа Ліпа та голлівудський актор Каллум Тернер одружилися у Великій Британії. Просто зараз вони зібрали найрідніших людей, щоб 3 дні поспіль святкувати довгоочікуване весілля.
Головні тези:
- Співачка обрала елегантне вбрання від брендів Schiaparelli та Bulgari.
- Замість традиційної фати у Дуа Ліпи був білий капелюх.
Дуа Ліпа вийшла заміж
За словами анонімних джерел, 40-хвилинна церемонія відбулася 31 травня, у Мерілебоні, Велика Британія.
Що важливо розуміти, це сталося напередодні їхнього масштабного святкування в Італії — вона буде тривати аж 3 дні поспіль.
Журналістам Daily Mail вдалося дізнатися, що Дуа Ліпа обрала для церемонії дійсно елегантне та вишукане вбрання — світлий костюм від бренду Schiaparelli, в якому також часто можна побачити акторку Демі Мур та співачку Бейонсе.
Зірковий образ довершили білі рукавички, намисто від Bulgari.
Шанувальники артистки одразу звернули увагу на те, що замість фати у Дуа Ліпи був білий капелюх — його створив відомий дизайнер Стівен Джонсом.
А от обранець співачки — голлівудський актор Каллум Тернер — для святкування обрав темно-синій костюм від бренду Louis Vuitton.
Після церемонії повинна відбутися триденна вечірка в Палермо. На весілля молодяьа запросили Елтона Джона, Олівію Дін та Charli XCX.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-