Таємне весілля Дуа Ліпи — цікаві подробиці від інсайдерів

Всевсвітньо відома співачка Дуа Ліпа та голлівудський актор Каллум Тернер одружилися у Великій Британії. Просто зараз вони зібрали найрідніших людей, щоб 3 дні поспіль святкувати довгоочікуване весілля.

За словами анонімних джерел, 40-хвилинна церемонія відбулася 31 травня, у Мерілебоні, Велика Британія.

Що важливо розуміти, це сталося напередодні їхнього масштабного святкування в Італії — вона буде тривати аж 3 дні поспіль.

Журналістам Daily Mail вдалося дізнатися, що Дуа Ліпа обрала для церемонії дійсно елегантне та вишукане вбрання — світлий костюм від бренду Schiaparelli, в якому також часто можна побачити акторку Демі Мур та співачку Бейонсе.

Зірковий образ довершили білі рукавички, намисто від Bulgari.

Шанувальники артистки одразу звернули увагу на те, що замість фати у Дуа Ліпи був білий капелюх — його створив відомий дизайнер Стівен Джонсом.

А от обранець співачки — голлівудський актор Каллум Тернер — для святкування обрав темно-синій костюм від бренду Louis Vuitton.

Після церемонії повинна відбутися триденна вечірка в Палермо. На весілля молодяьа запросили Елтона Джона, Олівію Дін та Charli XCX.