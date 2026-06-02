Тайная свадьба Дуа Липы — интересные подробности от инсайдеров

Всемирно известная певица Дуа Липа и голливудский актер Каллум Тернер поженились в Великобритании. Просто сейчас они собрали самых родных людей, чтобы 3 дня подряд праздновать долгожданную свадьбу.

По словам анонимных источников, 40-минутная церемония состоялась 31 мая в Мерилебоне, Великобритания.

Что важно понимать, это произошло накануне их масштабного празднования в Италии — оно продлится 3 дня подряд.

Журналистам Daily Mail удалось узнать, что Дуа Липа выбрала для церемонии действительно элегантный и изысканный наряд — светлый костюм от бренда Schiaparelli, в котором также часто можно увидеть актрису Деми Мур и певицу Бейонсе.

Звездный образ завершили белые перчатки, бусы от Bulgari.

Поклонники артистки сразу обратили внимание на то, что вместо фаты у Дуа Липы была белая шляпа — ее создал известный дизайнер Стивен Джонсом.

А вот избранник певицы — голливудский актер Каллум Тернер — для празднования выбрал темно-синий костюм от бренда Louis Vuitton.

После церемонии должна состояться трехдневная вечеринка в Палермо. На свадьбу влюбленные пригласили Элтона Джона, Оливию Дин и Charli XCX.