Тайная свадьба Дуа Липы — интересные подробности от инсайдеров
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Тайная свадьба Дуа Липы — интересные подробности от инсайдеров

Дуа Липа вышла замуж
Читати українською
Источник:  Daily Mail

Всемирно известная певица Дуа Липа и голливудский актер Каллум Тернер поженились в Великобритании. Просто сейчас они собрали самых родных людей, чтобы 3 дня подряд праздновать долгожданную свадьбу.

Главные тезисы

  • Певица выбрала элегантный наряд от брендов Schiaparelli и Bulgari.
  • Вместо традиционной фаты у Дуа Липы была белая шляпа.

Дуа Липа вышла замуж

По словам анонимных источников, 40-минутная церемония состоялась 31 мая в Мерилебоне, Великобритания.

Что важно понимать, это произошло накануне их масштабного празднования в Италии — оно продлится 3 дня подряд.

Журналистам Daily Mail удалось узнать, что Дуа Липа выбрала для церемонии действительно элегантный и изысканный наряд — светлый костюм от бренда Schiaparelli, в котором также часто можно увидеть актрису Деми Мур и певицу Бейонсе.

Звездный образ завершили белые перчатки, бусы от Bulgari.

Поклонники артистки сразу обратили внимание на то, что вместо фаты у Дуа Липы была белая шляпа — ее создал известный дизайнер Стивен Джонсом.

А вот избранник певицы — голливудский актер Каллум Тернер — для празднования выбрал темно-синий костюм от бренда Louis Vuitton.

После церемонии должна состояться трехдневная вечеринка в Палермо. На свадьбу влюбленные пригласили Элтона Джона, Оливию Дин и Charli XCX.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Дуа Липа бросила бойфренда-француза — известна причина разрыва
Дуа Липа и Ромен Гаврас
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Певица Дуа Липа впервые выходит замуж — фото жениха
Дуа Липа вскоре избавится от статуса холостячки
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Дуа Липа помогла приобрести пикап для украинского медицинского батальона — видео
Дуа Липа не забывает об Украине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?