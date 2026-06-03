Дуа Ліпа показала перші фото свого весілля — фанати шоковані
Категорія
Шоу-бізнес
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Дуа Ліпа показала перші фото свого весілля — фанати шоковані

Дуа Ліпа - офіційно дружина
Джерело:  online.ua

31 травня відбулася довгоочікувана церемонія одруження британської співачки Дуа Ліпи та голлівудського актора Каллума Тернера. Шанувальники зіркової пари не приховують своїх емоцій, коментуючи яскраві світлини, які нещодавно опублікувала артистка.

Головні тези:

  • Фанати пари уже назвали цю подію “весіллям року”.
  • Після церемонії почалася триденна вечірка в Палермо. 

Дуа Ліпа — офіційно дружина

Минуло 3 доби, перш ніж співачка потішила фанатів довгоочікуваними світлинами з церемонії.

Фото: facebook.com/DuaLipa

Яскраві фото вона прокоментувала чітко та лаконічно — “31.05.2026”.

Фото: facebook.com/DuaLipa

Як стверджують інсайдери, 40-хвилинна церемонія відбулася у Мерілебоні, Велика Британія.

Фото: facebook.com/DuaLipa

Окрім того, наголошується, що це сталося напередодні їхнього масштабного святкування в Італії — воно буде тривати аж 3 дні поспіль.

Серед зіркових гостей молодят: Елтон Джон, Олівія Дін та Charli XCX.

Фото: facebook.com/DuaLipa

Як фанати реагують на весільно фото закоханих:

  • Я досі шокована, що все зайшло так далеко: наша крихітка тепер дружина!;

  • Вони настільки схожі, як брат і сестра! Просто не віриться, що таке дійсно можливо;

  • Щасливого сімейного життя!;

  • У Дуа Ліпи чудовий смак — красивий чоловік, неймовірне вбрання;

  • Ласкаво просимо у доросле життя, де правильний партнер покращує його, а не виснажує його. Вітаємо молодяток!;

  • Це весілля року — 1000%!

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