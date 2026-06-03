Дуа Ліпа показала перші фото свого весілля — фанати шоковані

Минуло 3 доби, перш ніж співачка потішила фанатів довгоочікуваними світлинами з церемонії.

Як стверджують інсайдери, 40-хвилинна церемонія відбулася у Мерілебоні, Велика Британія.

Окрім того, наголошується, що це сталося напередодні їхнього масштабного святкування в Італії — воно буде тривати аж 3 дні поспіль.

Серед зіркових гостей молодят: Елтон Джон, Олівія Дін та Charli XCX.

Я досі шокована, що все зайшло так далеко: наша крихітка тепер дружина!;

Вони настільки схожі, як брат і сестра! Просто не віриться, що таке дійсно можливо;

Щасливого сімейного життя!;

У Дуа Ліпи чудовий смак — красивий чоловік, неймовірне вбрання;

Ласкаво просимо у доросле життя, де правильний партнер покращує його, а не виснажує його. Вітаємо молодяток!;