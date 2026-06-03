Дуа Ліпа показала перші фото свого весілля — фанати шоковані

31 травня відбулася довгоочікувана церемонія одруження британської співачки Дуа Ліпи та голлівудського актора Каллума Тернера. Шанувальники зіркової пари не приховують своїх емоцій, коментуючи яскраві світлини, які нещодавно опублікувала артистка.
Головні тези:
- Фанати пари уже назвали цю подію “весіллям року”.
- Після церемонії почалася триденна вечірка в Палермо.
Дуа Ліпа — офіційно дружина
Минуло 3 доби, перш ніж співачка потішила фанатів довгоочікуваними світлинами з церемонії.
Яскраві фото вона прокоментувала чітко та лаконічно — “31.05.2026”.
Як стверджують інсайдери, 40-хвилинна церемонія відбулася у Мерілебоні, Велика Британія.
Окрім того, наголошується, що це сталося напередодні їхнього масштабного святкування в Італії — воно буде тривати аж 3 дні поспіль.
Серед зіркових гостей молодят: Елтон Джон, Олівія Дін та Charli XCX.
Як фанати реагують на весільно фото закоханих:
Я досі шокована, що все зайшло так далеко: наша крихітка тепер дружина!;
Вони настільки схожі, як брат і сестра! Просто не віриться, що таке дійсно можливо;
Щасливого сімейного життя!;
У Дуа Ліпи чудовий смак — красивий чоловік, неймовірне вбрання;
Ласкаво просимо у доросле життя, де правильний партнер покращує його, а не виснажує його. Вітаємо молодяток!;
Це весілля року — 1000%!
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