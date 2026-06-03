Дуа Липа показала первые фото своей свадьбы — фанаты шокированы
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Дуа Липа показала первые фото своей свадьбы — фанаты шокированы

Дуа Липа – официально жена
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Источник:  online.ua

31 мая состоялась долгожданная церемония бракосочетания британской певицы Дуа Липы и голливудского актера Каллума Тернера. Поклонники звездной пары не скрывают своих эмоций, комментируя яркие фотографии, которые опубликовала недавно артистка.

Главные тезисы

  • Фанаты пары уже назвали это событие "свадьбой года".
  • После церемонии началась трехдневная вечеринка в Палермо.

Дуа Липа — официально жена

Прошло 3 суток, прежде чем певица порадовала фанатов долгожданными фотографиями с церемонии.

Фото: facebook.com/DuaLipa

Яркие фото она прокомментировала четко и лаконично — "31.05.2026".

Фото: facebook.com/DuaLipa

Как утверждают инсайдеры, 40-минутная церемония прошла в Мерилебоне, Великобритания.

Фото: facebook.com/DuaLipa

Кроме того, указано, что это произошло накануне их масштабного празднования в Италии — оно продлится 3 дня подряд.

Среди звездных гостей молодоженов: Элтон Джон, Оливия Дин и Charli XCX.

Фото: facebook.com/DuaLipa

Как фанаты реагируют на свадебные фото влюбленных:

  • Я до сих пор шокирована, что все зашло так далеко: наша кроха теперь жена!;

  • Они так похожи, как брат и сестра! Просто не верится, что это действительно возможно;

  • Счастливой семейной жизни!;

  • У Дуа Липы отличный вкус — красивый мужчина, невероятный наряд;

  • Добро пожаловать во взрослую жизнь, где правильный партнер улучшает ее, а не истощает. Поздравляем молодоженов!;

  • Эта свадьба года — 1000%!

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