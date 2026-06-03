Дуа Липа показала первые фото своей свадьбы — фанаты шокированы

31 мая состоялась долгожданная церемония бракосочетания британской певицы Дуа Липы и голливудского актера Каллума Тернера. Поклонники звездной пары не скрывают своих эмоций, комментируя яркие фотографии, которые опубликовала недавно артистка.
Главные тезисы
- Фанаты пары уже назвали это событие "свадьбой года".
- После церемонии началась трехдневная вечеринка в Палермо.
Дуа Липа — официально жена
Прошло 3 суток, прежде чем певица порадовала фанатов долгожданными фотографиями с церемонии.
Яркие фото она прокомментировала четко и лаконично — "31.05.2026".
Как утверждают инсайдеры, 40-минутная церемония прошла в Мерилебоне, Великобритания.
Кроме того, указано, что это произошло накануне их масштабного празднования в Италии — оно продлится 3 дня подряд.
Среди звездных гостей молодоженов: Элтон Джон, Оливия Дин и Charli XCX.
Как фанаты реагируют на свадебные фото влюбленных:
Я до сих пор шокирована, что все зашло так далеко: наша кроха теперь жена!;
Они так похожи, как брат и сестра! Просто не верится, что это действительно возможно;
Счастливой семейной жизни!;
У Дуа Липы отличный вкус — красивый мужчина, невероятный наряд;
Добро пожаловать во взрослую жизнь, где правильный партнер улучшает ее, а не истощает. Поздравляем молодоженов!;
Эта свадьба года — 1000%!
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