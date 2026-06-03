Дуа Липа показала первые фото своей свадьбы — фанаты шокированы

Прошло 3 суток, прежде чем певица порадовала фанатов долгожданными фотографиями с церемонии.

Как утверждают инсайдеры, 40-минутная церемония прошла в Мерилебоне, Великобритания.

Кроме того, указано, что это произошло накануне их масштабного празднования в Италии — оно продлится 3 дня подряд.

Среди звездных гостей молодоженов: Элтон Джон, Оливия Дин и Charli XCX.

Я до сих пор шокирована, что все зашло так далеко: наша кроха теперь жена!;

Они так похожи, как брат и сестра! Просто не верится, что это действительно возможно;

Счастливой семейной жизни!;

У Дуа Липы отличный вкус — красивый мужчина, невероятный наряд;

Добро пожаловать во взрослую жизнь, где правильный партнер улучшает ее, а не истощает. Поздравляем молодоженов!;