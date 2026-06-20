Соломия Витвицкая обручилась с любимым-воином — видео

20 июня украинская телеведущая и журналистка Соломия Витвицкая поразила своих фанатов радостным известием — она вышла замуж за военного Алексея Ситайла.
Главные тезисы
- Соломия и Алексей уже много лет строят свои отношения.
- В скором времени они также будут праздновать рождение первенца.
Соломия Витвицкая гуляет свадьбу
Звездная пара выбрала красивую дату для официальной регистрации своих отношений — 20 июня 2026 года.
Об этом Витвицкая рассказала в социальных сетях, опубликовав трогательное видео с церемонии.
Фанаты сразу обратили внимание на то, что влюбленные выбрали символические образы.
Так, Алексей Ситайло даже в день свадьбы решил не отказываться от своей военной формы.
Что касается Соломи, то она появилась в белом платье с вышивкой. Волосы невесты были заплетены в косу, уложенную вокруг головы, а завершала образ ленты кремово-золотого оттенка.
В руках телеведущей — нежный букет розовых роз.
Что также интересно, всего несколько дней назад Соломия Витвицкая праздновала свой день рождения — ей исполнилось 46 лет.
Более того, также известно, что звездная телеведущая вместе с любимым-воином уже ждут появления первенца.
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