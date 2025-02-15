Телеведущая Соломия Витвицкая выходит замуж — фото и видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Телеведущая Соломия Витвицкая выходит замуж — фото и видео

Соломия Витвицкая официально невеста
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Источник:  online.ua

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая сообщила, что обручилась. В День всех влюбленных украинский воин Алексей Ситайло сделал предложение звезде.

Главные тезисы

  • Телеведущая показала поклонникам романтическое видео и фото.
  • Соломия и Алексей долго скрывали отношения, однако теперь решили радостно объявить о предстоящей свадьбе.

Соломия Витвицкая официально невеста

Радостное известие телеведущая сообщила в своих социальных сетях.

Саломия показала своим поклонникам романтическое видео, на котором Алексей дарит ей большой букет красных роз и нежно целует будущую жену.

В своих ладонях военный держал коробочку с кольцом, которое Витвицкая впоследствии продемонстрировала на ярком фото.

Что интересно, Саломия решила не комментировать видео, а лишь добавила песню Светланы Тарабаровой "Я кажу так".

Напомним, что об отношениях с украинским защитником телеведущая впервые рассказала еще 2 года назад.

Однако тогда она скрывала его лицо и фамилию.

В 2024 году Витвицкая все-таки опубликовала совместное фото с Алексеем Ситайлом. По словам звезды, из-за службы любимого они редко видятся.

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