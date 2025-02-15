Телеведущая Соломия Витвицкая выходит замуж — фото и видео

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая сообщила, что обручилась. В День всех влюбленных украинский воин Алексей Ситайло сделал предложение звезде.
Главные тезисы
- Телеведущая показала поклонникам романтическое видео и фото.
- Соломия и Алексей долго скрывали отношения, однако теперь решили радостно объявить о предстоящей свадьбе.
Соломия Витвицкая официально невеста
Радостное известие телеведущая сообщила в своих социальных сетях.
Саломия показала своим поклонникам романтическое видео, на котором Алексей дарит ей большой букет красных роз и нежно целует будущую жену.
В своих ладонях военный держал коробочку с кольцом, которое Витвицкая впоследствии продемонстрировала на ярком фото.
Что интересно, Саломия решила не комментировать видео, а лишь добавила песню Светланы Тарабаровой "Я кажу так".
Напомним, что об отношениях с украинским защитником телеведущая впервые рассказала еще 2 года назад.
Однако тогда она скрывала его лицо и фамилию.
В 2024 году Витвицкая все-таки опубликовала совместное фото с Алексеем Ситайлом. По словам звезды, из-за службы любимого они редко видятся.
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