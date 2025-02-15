Телеведуча Соломія Вітвіцька виходить заміж — фото та відео

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька повідомила, що заручилася. У День всіх закоханих український воїн Олексій Ситайло освідчився зірці.

Соломія Вітвіцька офіційно наречена

Радісну звістку телеведуча повідомила у своїх соціальних мережах.

Соломія показала свої шанувальникам романтичне відео, на якому Олексій дарує їй великий букет червоних троянд та ніжно цілує майбутню дружину.

У своїх долонях військовий тримав пакунок з каблучкою, яку Вітвіцька згодом продемонструвала на яскравому фото.

Що цікаво, Соломія вирішила не коментувати відео, а лише додала пісню Світлани Тарабарової "Я кажу так".

Нагадаємо, що про стосунки з українським захисником телеведуча вперше розповіла ще 2 роки тому.

Однак тоді вона приховувала його обличчя та прізвище.

У 2024 році Вітвіцька все-таки опублікувала спільну світлину з Олексієм Ситайлом. За словами зірки, через службу коханого вони рідко бачаться.