Телеведуча Соломія Вітвіцька виходить заміж — фото та відео

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька повідомила, що заручилася. У День всіх закоханих український воїн Олексій Ситайло освідчився зірці.
Головні тези:
- Телеведуча продемонструвала шанувальникам романтичне відео та фото з освідченням.
- Соломія та Олексій довго приховували стосунки, однак тепер вирішили радісно оголосити про майбутнє весілля.
Соломія Вітвіцька офіційно наречена
Радісну звістку телеведуча повідомила у своїх соціальних мережах.
Соломія показала свої шанувальникам романтичне відео, на якому Олексій дарує їй великий букет червоних троянд та ніжно цілує майбутню дружину.
У своїх долонях військовий тримав пакунок з каблучкою, яку Вітвіцька згодом продемонструвала на яскравому фото.
Що цікаво, Соломія вирішила не коментувати відео, а лише додала пісню Світлани Тарабарової "Я кажу так".
Нагадаємо, що про стосунки з українським захисником телеведуча вперше розповіла ще 2 роки тому.
Однак тоді вона приховувала його обличчя та прізвище.
У 2024 році Вітвіцька все-таки опублікувала спільну світлину з Олексієм Ситайлом. За словами зірки, через службу коханого вони рідко бачаться.
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