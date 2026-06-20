Соломія Вітвіцька побралася з коханим-воїном — відео

20 червня українська телеведуча та журналістка Соломія Вітвіцька вразила своїх фанатів радісною звісткою — вона вийшла заміж за військового Олексія Ситайла.
Головні тези:
- Соломія та Олексій вже багато років поспіль будують свої стосунки.
- Незабаром вони також будуть святкувати народження первістка.
Соломія Вітвіцька гуляє весілля
Зіркова пара обрала красиву дату для офіційної реєстрації своїх стосунків — 20 червня 2026 року.
Про це Вітвіцька розповіла у соціальних мережах, опублікувавши зворушливе відео з церемонії.
Фанати одразу звернули увагу на те, що закохані обрали для символічні образи.
Так, Олексій Ситайло навіть у день весілля вирішив не зраджувати своїй військовій формі.
Що стосується Соломії, то вона з’явилася в білій сукні з вишивкою. Волосся нареченої було заплетене в косу, укладену навколо голови, а завершувала образ стрічка кремово-золотого відтінку.
У руках телеведучої — ніжний букет рожевих троянд.
Що також цікаво, лише кілька дні тому Соломія Вітвіцька святкувала свій день народження — їй виповнилося 46 років.
Ба більше, також відомо, що зіркова телеведуча разом з коханим-воїном вже чекають на появу первістка.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-