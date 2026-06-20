Соломія Вітвіцька побралася з коханим-воїном — відео
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Соломія Вітвіцька побралася з коханим-воїном — відео

Соломія Вітвіцька гуляє весілля
Джерело:  online.ua

20 червня українська телеведуча та журналістка Соломія Вітвіцька вразила своїх фанатів радісною звісткою — вона вийшла заміж за військового Олексія Ситайла.

Головні тези:

  • Соломія та Олексій вже багато років поспіль будують свої стосунки.
  • Незабаром вони також будуть святкувати народження первістка.

Соломія Вітвіцька гуляє весілля

Зіркова пара обрала красиву дату для офіційної реєстрації своїх стосунків — 20 червня 2026 року.

Про це Вітвіцька розповіла у соціальних мережах, опублікувавши зворушливе відео з церемонії.

Фанати одразу звернули увагу на те, що закохані обрали для символічні образи.

Так, Олексій Ситайло навіть у день весілля вирішив не зраджувати своїй військовій формі.

Що стосується Соломії, то вона з’явилася в білій сукні з вишивкою. Волосся нареченої було заплетене в косу, укладену навколо голови, а завершувала образ стрічка кремово-золотого відтінку.

У руках телеведучої — ніжний букет рожевих троянд.

"20.06.2026", — лаконічно прокоментувала відео Соломія, додавши до підпису емодзі обручки.

Що також цікаво, лише кілька дні тому Соломія Вітвіцька святкувала свій день народження — їй виповнилося 46 років.

Ба більше, також відомо, що зіркова телеведуча разом з коханим-воїном вже чекають на появу первістка.

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