Соломія Вітвіцька побралася з коханим-воїном — відео

20 червня українська телеведуча та журналістка Соломія Вітвіцька вразила своїх фанатів радісною звісткою — вона вийшла заміж за військового Олексія Ситайла.

Соломія Вітвіцька гуляє весілля

Зіркова пара обрала красиву дату для офіційної реєстрації своїх стосунків — 20 червня 2026 року.

Про це Вітвіцька розповіла у соціальних мережах, опублікувавши зворушливе відео з церемонії.

Фанати одразу звернули увагу на те, що закохані обрали для символічні образи.

Так, Олексій Ситайло навіть у день весілля вирішив не зраджувати своїй військовій формі.

Що стосується Соломії, то вона з’явилася в білій сукні з вишивкою. Волосся нареченої було заплетене в косу, укладену навколо голови, а завершувала образ стрічка кремово-золотого відтінку.

У руках телеведучої — ніжний букет рожевих троянд.

"20.06.2026", — лаконічно прокоментувала відео Соломія, додавши до підпису емодзі обручки. Поширити

Що також цікаво, лише кілька дні тому Соломія Вітвіцька святкувала свій день народження — їй виповнилося 46 років.