Соломія Вітвіцька показала яскраві світлини при надії

Нещодавно відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька потішила своїх шанувальників неочікуваною звісткою — вони з коханим чекають на первістка. Окрім того, зірка замилувала соціальні мережі новими світлинами.
Головні тези:
- Соломія Вітвіцька перебуває у стосунках з військовослужбовцем Олексієм Ситайлом.
- Її чоловік захищає Україну безпосередньо на полі бою.
Соломія Вітвіцька вагітна — яскраві фото та цікаві подробиці
Не так давно 45-річна зірка українського телебачення офіційно підтвердила, що вперше стане мамою.
Вона навіть показала зворушливе відео з нареченим-воїном Олексієм Ситайлом та УЗД-знімками.
В очікуванні нашого дива, — підписала Вітвіцька відео.
Зараз Соломія продовжує активно ділитися своїми емоціями та думками із шанувальниками:
Однак поки ні Соломія, ні її чоловік не поспішають розкривати термін вагітності, стать майбутньої дитини та ім’я, яке обрали для первістка.
Як уже згадувалося раніше, 2 роки тому вперше стало відомо, що українська телеведуча перебуває у стосунках з військовослужбовцем Олексієм Ситайлом.
У 2025 році вони заручилася під час поїздки в Карпати.
