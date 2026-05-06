Соломія Вітвіцька показала яскраві світлини при надії

Нещодавно відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька потішила своїх шанувальників неочікуваною звісткою — вони з коханим чекають на первістка. Окрім того, зірка замилувала соціальні мережі новими світлинами.

Не так давно 45-річна зірка українського телебачення офіційно підтвердила, що вперше стане мамою.

Вона навіть показала зворушливе відео з нареченим-воїном Олексієм Ситайлом та УЗД-знімками.

В очікуванні нашого дива, — підписала Вітвіцька відео.

Зараз Соломія продовжує активно ділитися своїми емоціями та думками із шанувальниками:

Хочеться проживати на повну кожну мить кожного дня. Особливо в такий фантастичний період мого життя, — саме так лаконічно ведуча прокоментувала серію фото в Instagram, на яких вже помітний округлий животик. Поширити

Однак поки ні Соломія, ні її чоловік не поспішають розкривати термін вагітності, стать майбутньої дитини та ім’я, яке обрали для первістка.

Як уже згадувалося раніше, 2 роки тому вперше стало відомо, що українська телеведуча перебуває у стосунках з військовослужбовцем Олексієм Ситайлом.

У 2025 році вони заручилася під час поїздки в Карпати.