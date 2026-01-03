Переможниця "Холостяка-13" оголосила про вагітність — перші фото

Переможниця 13-го сезону романтичного шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь офіційно підтвердила, що разом зі своїм коханим Іваном Яловенком чека первістка.
Головні тези:
- Дівчина розповіла, що планує влаштувати гендер-паті в січні та весілля влітку.
- Історія Інни та Івана почалася ще у шкільні роки.
Інна Бєлєнь — при надії
Про важливі, однак неочікувані зміни у житті зірка повідомила під час шоу "Холостяк. Життя після проекту".
Бєлєнь відверто зізналася, що стане мамою у квітні, однак стать первістка поки не розкриває.
Дівчина також підтвердила, що вона разом з коханим хочуть влаштувати гендер-паті в січні, а весілля — влітку.
Варто також зазначити, що кілька днів тому Бєлєнь несподівано оголосила про заручини з коханим Іваном Яловенком.
Вони познайомилася багато років тому, коли разом навчалися в школі.
