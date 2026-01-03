Переможниця "Холостяка-13" оголосила про вагітність — перші фото

Інна Бєлєнь — при надії

Про важливі, однак неочікувані зміни у житті зірка повідомила під час шоу "Холостяк. Життя після проекту".

Бєлєнь відверто зізналася, що стане мамою у квітні, однак стать первістка поки не розкриває.

Фото: скриншот

Дівчина також підтвердила, що вона разом з коханим хочуть влаштувати гендер-паті в січні, а весілля — влітку.

Офіційно ми не розписані. Весілля хочу влітку. Хочу танцювати і пити шампанське, — розповіла Інна. Поширити

Варто також зазначити, що кілька днів тому Бєлєнь несподівано оголосила про заручини з коханим Іваном Яловенком.

Вони познайомилася багато років тому, коли разом навчалися в школі.

Фото: скриншот