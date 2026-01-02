Голлівудська зірка Кейт Гадсон розкрила секрет ідеальної зовнішності

Американська акторка та модель Кейт Гадсон завжди вражала шанувальників ідеальним виглядом у різні періоди свого життя. Лише зараз 46-річна діва вирішила поділитися зі світом секретами, які допомагають їй залишатися здоровою та красивою.

Секрети краси від Кейт Гадсон

За словами голлівудської акторки, йдеться про її щоденну звичку.

Варто зазначити, що вона доступна абсолютно кожній людині, яка має бажання удосконалити себе — це танці.

Я танцюю. Якщо я не рухаюся, мені дуже погано... Я така людина — навіть, якщо це 20 хвилин на день, то — це золото, — зізналася Кейт.

Гадсон також розповіла, що інколи змінює танці на інші фізичні навантаження.

Зірка не приховує, що обожнює йогу, дихальні вправи та навіть важку атлетику.

Я кажу собі: "Просто зайди на 20 хвилин. Просто рухай тілом. Просто підійди підніми кілька гантель. Стань перед дзеркалом і просто зроби щось, — пояснила Кейт.

Що також цікаво, нещодавно зірка заявила, що їсть п'ять разів на день та має такий ранковий ритуал: