Голлівудська зірка Кейт Гадсон розкрила секрет ідеальної зовнішності

Американська акторка та модель Кейт Гадсон завжди вражала шанувальників ідеальним виглядом у різні періоди свого життя. Лише зараз 46-річна діва вирішила поділитися зі світом секретами, які допомагають їй залишатися здоровою та красивою.
Головні тези:
- Одним з секретів краси від Кейт Гадсон є щоденні танці.
- Вона переконана, що саме рух дає можливість тілу завжди залишатися у тонусі.
Секрети краси від Кейт Гадсон
За словами голлівудської акторки, йдеться про її щоденну звичку.
Варто зазначити, що вона доступна абсолютно кожній людині, яка має бажання удосконалити себе — це танці.
Гадсон також розповіла, що інколи змінює танці на інші фізичні навантаження.
Зірка не приховує, що обожнює йогу, дихальні вправи та навіть важку атлетику.
Що також цікаво, нещодавно зірка заявила, що їсть п'ять разів на день та має такий ранковий ритуал:
