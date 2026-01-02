Голлівудська зірка Кейт Гадсон розкрила секрет ідеальної зовнішності
Голлівудська зірка Кейт Гадсон розкрила секрет ідеальної зовнішності

Кейт Гадсон
online.ua

Американська акторка та модель Кейт Гадсон завжди вражала шанувальників ідеальним виглядом у різні періоди свого життя. Лише зараз 46-річна діва вирішила поділитися зі світом секретами, які допомагають їй залишатися здоровою та красивою.

Головні тези:

  • Одним з секретів краси від Кейт Гадсон є щоденні танці.
  • Вона переконана, що саме рух дає можливість тілу завжди залишатися у тонусі.

Секрети краси від Кейт Гадсон

За словами голлівудської акторки, йдеться про її щоденну звичку.

Варто зазначити, що вона доступна абсолютно кожній людині, яка має бажання удосконалити себе — це танці.

Я танцюю. Якщо я не рухаюся, мені дуже погано... Я така людина — навіть, якщо це 20 хвилин на день, то — це золото, — зізналася Кейт.

Гадсон також розповіла, що інколи змінює танці на інші фізичні навантаження.

Зірка не приховує, що обожнює йогу, дихальні вправи та навіть важку атлетику.

Я кажу собі: "Просто зайди на 20 хвилин. Просто рухай тілом. Просто підійди підніми кілька гантель. Стань перед дзеркалом і просто зроби щось, — пояснила Кейт.

Що також цікаво, нещодавно зірка заявила, що їсть п'ять разів на день та має такий ранковий ритуал:

Я прокидаюся близько 6 ранку і роблю якусь медитацію, а ще п'ю теплу воду з лимоном. Я також намагаюся не дивитися в телефон у цей час.

