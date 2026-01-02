Голливудская звезда Кейт Хадсон раскрыла секрет идеальной внешности

Американская актриса и модель Кейт Хадсон всегда поражала поклонников идеальным видом в разные периоды своей жизни. Только сейчас 46-летняя дива решила поделиться с миром секретами, которые помогают ей оставаться здоровой и красивой.
Главные тезисы
- Одним из секретов красоты от Кейт Хадсон являются ежедневные танцы.
- Она убеждена, что именно движение позволяет телу всегда оставаться в тонусе.
Секреты красоты от Кейт Хадсон
По словам голливудской актрисы, речь идет о ее ежедневной привычке.
Стоит отметить, что она доступна абсолютно каждому человеку, желающему усовершенствовать себя — это танцы.
Хадсон также рассказала, что иногда меняет танцы на другие физические нагрузки.
Звезда не скрывает, что обожает йогу, дыхательные упражнения и даже тяжелую атлетику.
Что также интересно, недавно звезда заявила, что ест пять раз в день.
