Голливудская звезда Кейт Хадсон раскрыла секрет идеальной внешности

Американская актриса и модель Кейт Хадсон всегда поражала поклонников идеальным видом в разные периоды своей жизни. Только сейчас 46-летняя дива решила поделиться с миром секретами, которые помогают ей оставаться здоровой и красивой.

Секреты красоты от Кейт Хадсон

По словам голливудской актрисы, речь идет о ее ежедневной привычке.

Стоит отметить, что она доступна абсолютно каждому человеку, желающему усовершенствовать себя — это танцы.

Я танцую. Если я не двигаюсь, мне очень плохо... Я такой человек — даже если это 20 минут в день, то это золото, — призналась Кейт. Поделиться

Хадсон также рассказала, что иногда меняет танцы на другие физические нагрузки.

Звезда не скрывает, что обожает йогу, дыхательные упражнения и даже тяжелую атлетику.

Я говорю себе: "Просто найди на 20 минут. Просто двигай телом. Просто подойди подними несколько гантелей. Стань перед зеркалом и просто сделай что-нибудь”, — объяснила Кейт. Поделиться

Что также интересно, недавно звезда заявила, что ест пять раз в день.