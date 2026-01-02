Голливудская звезда Кейт Хадсон раскрыла секрет идеальной внешности
Голливудская звезда Кейт Хадсон раскрыла секрет идеальной внешности

Секреты красоты от Кейт Хадсон
Источник:  online.ua

Американская актриса и модель Кейт Хадсон всегда поражала поклонников идеальным видом в разные периоды своей жизни. Только сейчас 46-летняя дива решила поделиться с миром секретами, которые помогают ей оставаться здоровой и красивой.

Главные тезисы

  • Одним из секретов красоты от Кейт Хадсон являются ежедневные танцы.
  • Она убеждена, что именно движение позволяет телу всегда оставаться в тонусе.

Секреты красоты от Кейт Хадсон

По словам голливудской актрисы, речь идет о ее ежедневной привычке.

Стоит отметить, что она доступна абсолютно каждому человеку, желающему усовершенствовать себя — это танцы.

Я танцую. Если я не двигаюсь, мне очень плохо... Я такой человек — даже если это 20 минут в день, то это золото, — призналась Кейт.

Хадсон также рассказала, что иногда меняет танцы на другие физические нагрузки.

Звезда не скрывает, что обожает йогу, дыхательные упражнения и даже тяжелую атлетику.

Я говорю себе: "Просто найди на 20 минут. Просто двигай телом. Просто подойди подними несколько гантелей. Стань перед зеркалом и просто сделай что-нибудь”, — объяснила Кейт.

Что также интересно, недавно звезда заявила, что ест пять раз в день.

Я просыпаюсь около 6 утра и делаю медитацию, а еще пью теплую воду с лимоном. Я тоже стараюсь не смотреть в телефон в это время.

