Победительница "Холостяка-13" объявила о беременности — первые фото

Победительница 13-го сезона романтического шоу "Холостяк" Инна Белень официально подтвердила, что вместе со своим любимым Иваном Яловенко ждет первенца.
Главные тезисы
- Девушка рассказала, что планирует устроить гендер-пати в январе и свадьбу летом.
- История Инны и Ивана началась еще в школьные годы.
Инна Белень ждет ребенка
О важных, но неожиданных изменениях в жизни звезда сообщила во время шоу "Холостяк. Жизнь после проекта".
Белень откровенно призналась, что станет мамой в апреле, однако пол первенца пока не раскрывает.
Девушка также подтвердила, что она вместе с любимым хотят устроить гендер-пати в январе, а свадьбу — летом.
Стоит отметить, что несколько дней назад Белень неожиданно объявила о помолвке с любимым Иваном Яловенко.
Они познакомились много лет назад, когда вместе учились в школе.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-