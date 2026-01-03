Победительница "Холостяка-13" объявила о беременности — первые фото
Победительница "Холостяка-13" объявила о беременности — первые фото

Инна Белень ждет ребенка
Читати українською
Источник:  СТБ

Победительница 13-го сезона романтического шоу "Холостяк" Инна Белень официально подтвердила, что вместе со своим любимым Иваном Яловенко ждет первенца.

Главные тезисы

  • Девушка рассказала, что планирует устроить гендер-пати в январе и свадьбу летом.
  • История Инны и Ивана началась еще в школьные годы.

Инна Белень ждет ребенка

О важных, но неожиданных изменениях в жизни звезда сообщила во время шоу "Холостяк. Жизнь после проекта".

Белень откровенно призналась, что станет мамой в апреле, однако пол первенца пока не раскрывает.

Фото: скриншот

Девушка также подтвердила, что она вместе с любимым хотят устроить гендер-пати в январе, а свадьбу — летом.

Официально мы не расписаны. Свадьбу хочу летом. Хочу танцевать и пить шампанское, — рассказала Инна.

Стоит отметить, что несколько дней назад Белень неожиданно объявила о помолвке с любимым Иваном Яловенко.

Они познакомились много лет назад, когда вместе учились в школе.

Фото: скриншот

В 2013-м, в 11 классе, мы переписывались часами... но тогда нам чего-то не хватало, чтобы сделать первый шаг. Может, никогда не говорила, но ты мне и тогда нравился... поэтому я делала вид, что мне все равно. И вот 2025 год — ты хочешь, чтобы я носила твою фамилию, а наша семья становилась больше. Люблю тебя, Яловенко, — написала Инна.

