Победительница "Холостяка-13" объявила о беременности — первые фото

Инна Белень ждет ребенка

О важных, но неожиданных изменениях в жизни звезда сообщила во время шоу "Холостяк. Жизнь после проекта".

Белень откровенно призналась, что станет мамой в апреле, однако пол первенца пока не раскрывает.

Фото: скриншот

Девушка также подтвердила, что она вместе с любимым хотят устроить гендер-пати в январе, а свадьбу — летом.

Официально мы не расписаны. Свадьбу хочу летом. Хочу танцевать и пить шампанское, — рассказала Инна. Поделиться

Стоит отметить, что несколько дней назад Белень неожиданно объявила о помолвке с любимым Иваном Яловенко.

Они познакомились много лет назад, когда вместе учились в школе.

Фото: скриншот