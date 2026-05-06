Соломия Витвицкая показала яркие фото своей беременности

Недавно известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая порадовала своих поклонников неожиданным известием — они с любимым ждут первенца. Кроме того, звезда восхитила социальные сети новыми фотографиями.

Недавно 45-летняя звезда украинского телевидения официально подтвердила, что впервые станет мамой.

Она даже показала трогательное видео с женихом-воином Алексеем Ситайлом и УЗИ-снимками.

В ожидании нашего чуда, — подписала Витвицкая видео.

Сейчас Соломия продолжает активно делиться своими эмоциями и мыслями с поклонниками:

Хочется проживать на полное каждое мгновение, каждый день. Особенно в такой фантастический период моей жизни, — именно так лаконично ведущая прокомментировала серию фото в Instagram, на которых уже заметен округлый животик.

Однако пока ни Соломия, ни ее муж не спешат раскрывать срок беременности, пол будущего ребенка и имя, которое они выбрали для первенца.

Как уже упоминалось ранее, 2 года назад впервые стало известно, что украинская телеведущая находится в отношениях с военнослужащим Алексеем Ситайлом.

В 2025 году они обручились во время поездки в Карпаты.