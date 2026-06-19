Анджелина Джоли раскрыла неожиданные подробности развода с Брэдом Питтом
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Анджелина Джоли раскрыла неожиданные подробности развода с Брэдом Питтом

Джоли отважилась на новые откровенные признания
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Источник:  Variety

Звезда Голливуда Анджелина Джоли откровенно призналась, что скандальный и громкий разрыв с бывшим мужем Брэдом Питтом чуть не разрушил ее успешную актерскую карьеру.

Главные тезисы

  • По мнению звезды, ее боевой дух наконец-то вернулся.
  • Она выражает благодарность детям, которые всегда были рядом в трудные времена.

Джоли отважилась на новые откровенные признания

Актриса не скрывает, что очень долго не могла прийти в себя после развода с Брэдом Питтом.

Несмотря на это, долгожданный момент наконец-то настал — сейчас она снова счастлива.

По словам Джоли, этот трудный путь она смогла пройти исключительно благодаря поддержке своих детей.

Меня сбили с толку, и он возвращается в значительной степени благодаря моим детям, которые теперь старше и поддерживают меня. Моим детям почти всем по 18, поэтому теперь они хотят видеть, как я путешествую по миру, хотят, чтобы я выходила на улицу и делала что-то новое.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Американская актриса

Джоли также заявила, что развод был для нее настолько болезненным, что она даже хотела покончить со своей карьерой в Голливуде.

Однако и в этой ситуации ее от неправильного решения спасли дети.

Единственным способом быть дома чаще и отсутствовать на короткое время или зарабатывать хорошие деньги было вернуться к актерской деятельности. Брала только короткие или близкие проекты или те, где могла взять с собой детей.

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