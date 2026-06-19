Анджелина Джоли раскрыла неожиданные подробности развода с Брэдом Питтом

Звезда Голливуда Анджелина Джоли откровенно призналась, что скандальный и громкий разрыв с бывшим мужем Брэдом Питтом чуть не разрушил ее успешную актерскую карьеру.

Джоли отважилась на новые откровенные признания

Актриса не скрывает, что очень долго не могла прийти в себя после развода с Брэдом Питтом.

Несмотря на это, долгожданный момент наконец-то настал — сейчас она снова счастлива.

По словам Джоли, этот трудный путь она смогла пройти исключительно благодаря поддержке своих детей.

Меня сбили с толку, и он возвращается в значительной степени благодаря моим детям, которые теперь старше и поддерживают меня. Моим детям почти всем по 18, поэтому теперь они хотят видеть, как я путешествую по миру, хотят, чтобы я выходила на улицу и делала что-то новое. Анджелина Джоли Американская актриса

Джоли также заявила, что развод был для нее настолько болезненным, что она даже хотела покончить со своей карьерой в Голливуде.

Однако и в этой ситуации ее от неправильного решения спасли дети.