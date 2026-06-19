Анджелина Джоли раскрыла неожиданные подробности развода с Брэдом Питтом

Звезда Голливуда Анджелина Джоли откровенно призналась, что скандальный и громкий разрыв с бывшим мужем Брэдом Питтом чуть не разрушил ее успешную актерскую карьеру.
Главные тезисы
- По мнению звезды, ее боевой дух наконец-то вернулся.
- Она выражает благодарность детям, которые всегда были рядом в трудные времена.
Джоли отважилась на новые откровенные признания
Актриса не скрывает, что очень долго не могла прийти в себя после развода с Брэдом Питтом.
Несмотря на это, долгожданный момент наконец-то настал — сейчас она снова счастлива.
По словам Джоли, этот трудный путь она смогла пройти исключительно благодаря поддержке своих детей.
Джоли также заявила, что развод был для нее настолько болезненным, что она даже хотела покончить со своей карьерой в Голливуде.
Однако и в этой ситуации ее от неправильного решения спасли дети.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-