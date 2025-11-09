"Это было тяжело". Джоли громко обратилась к миру после визита в Украину

Звезда Голливуда Анджелина Джоли впервые публично прокомментировала свой визит в Украину на фоне войны с Россией. Она опубликовала обширное заявление, в котором описала жизнь украинцев на прифронтовых территориях, рассказала миру об их страхах и испытаниях, с которыми приходится сталкиваться ежедневно.
Главные тезисы
- Актриса выложила видео, на котором видна стела с портретами погибших защитников Украины.
- На фоне раздавался сигнал воздушной тревоги.
Джоли отправила миру мощный месседж
Как отметила актриса, она посетила Николаев и Херсон в Украине на этой неделе, чтобы встретиться с живущими на передовой семьями.
Джоли рассказала, что угроза российских дронов была постоянной.
Звезда обратила внимание мира на то, что украинцы переместили свои школы, клиники и детские сады в подземные помещения.
По словам актрисы, ей трудно понять, как в мире с такой мощной дипломатической способностью гражданские в Украине, Судане, Газе, Йемене, ДР Конго и многих других местах страдают каждый день.
Джоли возмущена, что мировые лидеры не останавливают войны и конфликты, хотя и могут это сделать.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-