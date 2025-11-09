"Это было тяжело". Джоли громко обратилась к миру после визита в Украину
"Это было тяжело". Джоли громко обратилась к миру после визита в Украину

Джоли отправила миру мощный месседж
Звезда Голливуда Анджелина Джоли впервые публично прокомментировала свой визит в Украину на фоне войны с Россией. Она опубликовала обширное заявление, в котором описала жизнь украинцев на прифронтовых территориях, рассказала миру об их страхах и испытаниях, с которыми приходится сталкиваться ежедневно.

Главные тезисы

  • Актриса выложила видео, на котором видна стела с портретами погибших защитников Украины.
  • На фоне раздавался сигнал воздушной тревоги.

Джоли отправила миру мощный месседж

Как отметила актриса, она посетила Николаев и Херсон в Украине на этой неделе, чтобы встретиться с живущими на передовой семьями.

Джоли рассказала, что угроза российских дронов была постоянной.

Ты слышишь низкое жужжание в небе. Это уже называют «охотой на людей»: дроны используют, чтобы постоянно следить и терроризировать людей. Был момент, когда мы должны были остановиться и переждать, пока дрон пролетит над нами. Я была в защитном снаряжении, и для меня это было всего несколько дней. А эти семьи живут с этим каждый день.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Американская актриса

Звезда обратила внимание мира на то, что украинцы переместили свои школы, клиники и детские сады в подземные помещения.

Это было тяжело, однако вдохновляюще видеть. Многие люди говорили со мной о психологическом бремени постоянной угрозы — и о более глубоком страхе быть забытыми миром, — подчеркнула Анджелина.

По словам актрисы, ей трудно понять, как в мире с такой мощной дипломатической способностью гражданские в Украине, Судане, Газе, Йемене, ДР Конго и многих других местах страдают каждый день.

Джоли возмущена, что мировые лидеры не останавливают войны и конфликты, хотя и могут это сделать.

То, что дает мне надежду — это невероятное мужество и профессионализм местных организаций и волонтеров, и тех, кто их поддерживает… Если они могут находить в себе силы — правительства тоже должны быть способны на это, — подытожила актриса.

