Визит Анджелины Джоли в Херсон и Николаев — появились новые подробности

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Николаев и Херсон вместе с международной благотворительной организацией Legacy Of War Foundation.
Главные тезисы
- Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Николаев и Херсон вместе с международной благотворительной организацией Legacy Of War Foundation.
- В рамках визита Джоли увидела условия жизни местных жителей под постоянной угрозой обстрелов и мин, обозрела медучреждения и поддержала волонтеров.
Джоли неожиданно приехала в Херсон: новые подробности
Это первый прессрелиз о визите актрисы с тех пор, как вчера ряд медиа сообщили о визите Джоли на юг Украины.
Голливудская актриса, фотомодель, режиссер пообщалась с местными медиками, семьями и волонтерами, которые продолжают повседневную жизнь под постоянной угрозой обстрелов и мин.
Джоли увидела, как в некоторых районах над дорогами натягивают защитные сетки, чтобы хоть как-то обезопасить людей от атак дронов.
Актриса провела время, наблюдая за этой работой — напоминанием о цене войны и стойкости тех, кто продолжает ее переживать.
5 ноября актриса неожиданно приехала в Херсон, чем приятно удивила украинцев. В сети быстро разлетелись фото, на которых Джоли в плитоносце.
Во время поездки она посетила медучреждения, пообщалась с врачами, матерями в родильном отделении и уделила особое внимание детям в больнице.
Начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько подарил актрисе памятную монету "Херсон".
