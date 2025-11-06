Визит Анджелины Джоли в Херсон и Николаев — появились новые подробности
Категория
Культура
Дата публикации

Визит Анджелины Джоли в Херсон и Николаев — появились новые подробности

Джоли
Читати українською
Источник:  online.ua

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Николаев и Херсон вместе с международной благотворительной организацией Legacy Of War Foundation.

Главные тезисы

  • Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Николаев и Херсон вместе с международной благотворительной организацией Legacy Of War Foundation.
  • В рамках визита Джоли увидела условия жизни местных жителей под постоянной угрозой обстрелов и мин, обозрела медучреждения и поддержала волонтеров.

Джоли неожиданно приехала в Херсон: новые подробности

Это первый прессрелиз о визите актрисы с тех пор, как вчера ряд медиа сообщили о визите Джоли на юг Украины.

Голливудская актриса, фотомодель, режиссер пообщалась с местными медиками, семьями и волонтерами, которые продолжают повседневную жизнь под постоянной угрозой обстрелов и мин.

Джоли увидела, как в некоторых районах над дорогами натягивают защитные сетки, чтобы хоть как-то обезопасить людей от атак дронов.

В ответ на постоянную опасность медицинская помощь и обучение были перенесены в укрепленные подземные помещения, чтобы лечение и образование могли продолжаться в относительно безопасных условиях.

Актриса провела время, наблюдая за этой работой — напоминанием о цене войны и стойкости тех, кто продолжает ее переживать.

Жители Николаева и Херсона каждый день живут в опасности, но не сдаются. В то время когда правительства по всему миру отвращаются от защиты гражданского населения. Их сила и поддержка друг друга поражают... Изнурение заметно невооруженным глазом, но так же видна и решительность. Люди желают сохранности, мира и способности вернуть свою жизнь.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Актриса

5 ноября актриса неожиданно приехала в Херсон, чем приятно удивила украинцев. В сети быстро разлетелись фото, на которых Джоли в плитоносце.

Во время поездки она посетила медучреждения, пообщалась с врачами, матерями в родильном отделении и уделила особое внимание детям в больнице.

Начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько подарил актрисе памятную монету "Херсон".

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Анджелина Джоли тайно встречается с иконой Голливуда
Анджелина Джоли и Джонни Депп тайно встречаются
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Анджелина Джоли поразила подробностями развод с Брэдом Питтом
Как произошел развод Джоли и Питта
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Фотографии Анджелины Джоли в Херсоне распространяются в сети
Джолі

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?