Визит Анджелины Джоли в Херсон и Николаев — появились новые подробности

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Николаев и Херсон вместе с международной благотворительной организацией Legacy Of War Foundation.

Джоли неожиданно приехала в Херсон: новые подробности

Это первый прессрелиз о визите актрисы с тех пор, как вчера ряд медиа сообщили о визите Джоли на юг Украины.

Голливудская актриса, фотомодель, режиссер пообщалась с местными медиками, семьями и волонтерами, которые продолжают повседневную жизнь под постоянной угрозой обстрелов и мин.

Джоли увидела, как в некоторых районах над дорогами натягивают защитные сетки, чтобы хоть как-то обезопасить людей от атак дронов.

В ответ на постоянную опасность медицинская помощь и обучение были перенесены в укрепленные подземные помещения, чтобы лечение и образование могли продолжаться в относительно безопасных условиях.

Актриса провела время, наблюдая за этой работой — напоминанием о цене войны и стойкости тех, кто продолжает ее переживать.

Жители Николаева и Херсона каждый день живут в опасности, но не сдаются. В то время когда правительства по всему миру отвращаются от защиты гражданского населения. Их сила и поддержка друг друга поражают... Изнурение заметно невооруженным глазом, но так же видна и решительность. Люди желают сохранности, мира и способности вернуть свою жизнь. Анджелина Джоли Актриса

5 ноября актриса неожиданно приехала в Херсон, чем приятно удивила украинцев. В сети быстро разлетелись фото, на которых Джоли в плитоносце.

Во время поездки она посетила медучреждения, пообщалась с врачами, матерями в родильном отделении и уделила особое внимание детям в больнице.

Начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько подарил актрисе памятную монету "Херсон".