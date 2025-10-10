Анджелина Джоли поразила подробностями развод с Брэдом Питтом

Известная американская актриса Анджелина Джоли раньше не хотела рассказывать, как происходил ее развод с коллегой по экрану Брэдом Питтом. Однако со временем звезда становится все более откровенной.
Главные тезисы
- Джоли не скрывает, что после развода ей нужны были средства на жизнь.
- Она отказалась от работы, чтобы посвятить себя детям.
Как произошел развод Джоли и Питта
По словам актрисы, серия событий, спровоцировавшая необходимость разрыва, была эмоционально тяжелой для нее и их детей.
Анджелина не скрывает, что после развода она должна была все начинать с нуля.
В первую очередь речь шла о поиске нового дома для нее и детей. Первоначально Джоли согласилась на аренду жилья.
Как оказалось, звезда не просила у Питта ни алиментов, ни какой-либо финансовой поддержки.
По словам Джоли, она сознательно отказывалась от работы, чтобы сосредоточиться на семье.
