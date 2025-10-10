Анджелина Джоли поразила подробностями развод с Брэдом Питтом

Известная американская актриса Анджелина Джоли раньше не хотела рассказывать, как происходил ее развод с коллегой по экрану Брэдом Питтом. Однако со временем звезда становится все более откровенной.

Как произошел развод Джоли и Питта

По словам актрисы, серия событий, спровоцировавшая необходимость разрыва, была эмоционально тяжелой для нее и их детей.

Подав на развод, я оставила ему контроль (и полное проживание) в наших семейных домах в Лос-Анджелесе и в Миравели без компенсации, которая, как я надеялась, успокоит его в отношениях со мной после тяжелого и травматического периода, — призналась Джоли. Поделиться

Анджелина не скрывает, что после развода она должна была все начинать с нуля.

В первую очередь речь шла о поиске нового дома для нее и детей. Первоначально Джоли согласилась на аренду жилья.

Как оказалось, звезда не просила у Питта ни алиментов, ни какой-либо финансовой поддержки.

Поэтому мне нужны были средства из шато. Я не могла позволить себе купить дом сразу, поэтому Брэд согласился одолжить мне деньги под проценты. Поделиться

По словам Джоли, она сознательно отказывалась от работы, чтобы сосредоточиться на семье.