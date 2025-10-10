Анджеліна Джолі вразила подробицями розлучення з Бредом Піттом

Відома американська акторка Анджеліна Джолі раніше не хотіла розповідати, як відбувалося її розлучення з колегою по екрану Бредом Піттом. Однак з часом зірка стає дедалі відвертішою.
Головні тези:
- Джолі не приховує, що після розлучення їй були потрібні кошти на життя.
- Вона відмовилася від роботи, щоб присвятити себе дітям.
Як відбулося розлучення Джолі та Пітта
За словами акторки, та серія подій, що спровокувала необхідність розриву, була емоційно важкою для неї та їхніх дітей.
Анджеліна не приховує, що після розлучення вона повинна була все починати з нуля.
Насамперед йшлося про пошук нового будинок для неї та дітей. Спочатку Джолі згодилася на аренду житла.
Як виявилося, зірка не просила у Пітта ані аліментів, ані будь-якої іешої фінансової підтримки.
За словами Джолі, вона свідомо відмовлялася від роботи, аби зосередити увагу на родині.
