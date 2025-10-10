Анджеліна Джолі вразила подробицями розлучення з Бредом Піттом
Анджеліна Джолі вразила подробицями розлучення з Бредом Піттом

Джолі
Джерело:  Page Six

Відома американська акторка Анджеліна Джолі раніше не хотіла розповідати, як відбувалося її розлучення з колегою по екрану Бредом Піттом. Однак з часом зірка стає дедалі відвертішою.

Головні тези:

  • Джолі не приховує, що після розлучення їй були потрібні кошти на життя.
  • Вона відмовилася від роботи, щоб присвятити себе дітям.

Як відбулося розлучення Джолі та Пітта

За словами акторки, та серія подій, що спровокувала необхідність розриву, була емоційно важкою для неї та їхніх дітей.

Подавши на розлучення, я залишила йому контроль (і повне проживання) в наших сімейних будинках у Лос-Анджелесі та в Міравелі без жодної компенсації, що, як я сподівалася, заспокоїть його у стосунках зі мною після важкого та травматичного періоду, — зізналася Джолі.

Анджеліна не приховує, що після розлучення вона повинна була все починати з нуля.

Насамперед йшлося про пошук нового будинок для неї та дітей. Спочатку Джолі згодилася на аренду житла.

Як виявилося, зірка не просила у Пітта ані аліментів, ані будь-якої іешої фінансової підтримки.

Тому мені потрібні були кошти з шато. Я не могла дозволити собі купити будинок відразу, тому Бред погодився позичити мені гроші під відсотки.

За словами Джолі, вона свідомо відмовлялася від роботи, аби зосередити увагу на родині.

